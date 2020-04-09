Зарубина откровенно о горе в семье Малинина: Не могу оправиться от шока!

На днях стало известно о смерти первой жены певца Александра Малинина. Трагедию в семье артиста прокомментировала его вторая супруга, певица Ольга Зарубина.

Александр Малинин был женат три раза. От каждого из браков у него остались дети: в первом у него родился сын Никита, во втором – дочь Кира, в третьем – двойняшки Фрол и Устинья. Именно старший Никита сообщил о смерти своей матери Инны Курочкиной.

С Инной Александр познакомился на одном из концертов. Они стали встречаться и довольно быстро поженились. Однако брак их долго не просуществовал. По слухам, свою лепту в расставание внесли родители Инны, которые отказались прописывать ее мужа в Москве.

На днях Никита объявил, что его мать умерла. Женщина скончалась за три месяца до своего 60-летия. Отметим, что пока Александр Малинин не прокомментировал печальное событие. Зато не осталась в стороне Ольга Зарубина, которую называют разлучницей. Якобы именно из-за нее Александр расстался с Инной.

Зарубина призналась, что приняла новость очень болезненно. "До сих пор не могу оправиться от шока! Не ожидала, что такое может произойти", – призналась певица, которая, к слову, чуть старше Курочкиной.

Артистка заявила, что никаких разборок между ней и Курочкиной не было. Наоборот, они встречались лишь раз очень давно, и та произвела на нее приятное впечатление. "Очень приятная, порядочная и интеллигентная женщина. Спокойный и светлый человек", – высказалась Ольга Зарубина.

Она отметила, что слышала, как ее дочь Кира общалась с Никитой на эту грустную тему. "Конечно, это большая трагедия для него", – заключила певица. Она призналась, что не знает, обижалась ли на нее Инна Курочкина из-за того, что случилось у нее с Александром Малининым.

"Она была разумным человеком. Сама говорила, что Малинин был приходящим-уходящим мужем. Думаю, она прекрасно понимала: если бы ему не встретилась я, появилась бы другая. Он человек такой!" – цитирует певицу "Собеседник".