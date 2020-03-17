Сраженный недугом Малинин сделал заявление с больничной койки

61-летний Александр Малинин – истинный трудоголик. Оказавшись на больничной койке, артист не перестает думать о работе и поклонниках, которые ждут выступления кумира во многих городах России.
Недавно стало известно, что Малинин перенес гипертонический криз. В связи с этим музыкант был вынужден изменить гастрольный график.
Певец записал видеообращение, которое обнародовал в "Инстаграм". Подписчики артиста были осведомлены, что выступления в некоторых городах перенесены на неустановленные даты. Повлиять на это Малин не в силах.
По данным Teleprogramma.pro, у певца сильно поднялось давление. Коллеги по цеху в комментариях пожелали Александру скорейшего выздоровления.
Стоит отметить, что у Александра Малинина трудности не только со здоровьем, но в личной жизни. Дочь певца Кира намерена отсудить у именитого отца три миллиона рублей.
Молодая девушка считает, что Малинин сломал ей жизнь, так как был к ней безразличен. Эксперты полагают, что встанет на сторону певца, поскольку алименты выплачиваются в пользу лиц до 21 года.
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