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"Абсолютная неправда": победительница шоу "Голос. Дети" ответила на нападки

Кадр youtube.com
Победительница седьмого сезона шоу "Голос. Дети" Первого канала Олеся Казаченко подверглась травле в Сети. Девочка решила ответить на обвинения хейтеров и критиков.
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Многие зрители посчитали, что десятилетняя участница победила на проекте не случайно. По их мнению, в дело вмешались деньги.

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Юная уроженка Ногинска получила в качестве приза кубок, запись песни и один миллион рублей. Однако некоторые поклонники шоу "Голос. Дети" прочили место другой конкурсантке – Софье Тумановой.

Пользователи Сети отреагировали на победу Казаченко почти также, как на исход прошлого сезона проекта, когда победу одержала дочь Алсу – Микелла Абрамова. Олеся Казаченко старается не реагировать на неприятные выпады в свой адрес. Она решила ответить обидчикам и прояснить ситуацию.

По словам девочки, у нее рядовая российская семья. Отец работает с утра до вечера, а мама сидит дома с младшей сестренкой. Так что о богатствах и речи идти не может. К тому же, как заверила победительница шоу "Голос. Дети", на проекте никогда не было никаких разговоров про деньги.

"Это абсолютная неправда, и слухи, которые распускают завистливые", – цитирует девочку Starhit.ru. Олесе обидно, что она оказалась в ситуации, когда под сомнение ставится честность ее победы. Но ее поддерживает армия появившихся поклонников.

Победительница шоу "Голос. Дети" уже решила, что в будущем хочет стать певицей. Родители не против такого выбора дочери.

Автор: 30 апреля 2020, 10:15
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