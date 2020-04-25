"Конкурс мертв": победа Казаченко в "Голос.Дети" обернулась скандалом

Победительницей седьмого сезона шоу "Голос.Дети" стала Олеся Казаченко из Ногинска. Однако зрители остались недовольны результатами финала.

Вокальный конкурс Первого канала "Голос.Дети" вновь раскритиковали. В пятницу, 24 апреля, состоялся финал шоу, где за победу боролись трое участников. По итогам зрительского голосования победу одержала Олеся Казаченко (35,7%). На втором месте оказалась Софья Туманова (32,7%). Третьим стал Артем Фокин (31,6%). Победительнице вручили кубок. Также она получила возможность записать и выпустить песню с помощью лейбла Universal Music и один миллион рублей.

Однако победу многие зрители пророчили именно Тумановой. Конкурсантка отлично исполнила песню "Птиченька", в отличие от Казаченко, которая выступила с композицией "Миллион алых роз", считают пользователи Сети. Именно поэтому результаты голосования стали очень неожиданными.

В соцсетях уже назвали победу Олеси нечестной. Запись ее выступления в "Ютубе" набрала почти две тысячи дизлайков и чуть более одной тысячи положительных отметок. Сдержать свой гнев не смогла одна из поклонниц проекта. "На этой ноте "Голос.Дети" для меня окончательно мертв".

Многие вспомнили финал шестого сезона "Голос.Дети", когда по результатам сфальсифицированного голосования зрителей победу одержала дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. Пользователи сети заверили, что теперь будут смотреть лишь иностранный "Голос", где, по их мнению, все честно.