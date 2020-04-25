Первый канал назвал победителя седьмого сезона "Голос.Дети"

Стало известно, кто получил первое место в седьмом сезоне шоу "Голос.Дети". Победителя определяли телезрители.

24 апреля в прямом эфире Первого канала показали финал седьмого сезона шоу "Голос.Дети". Съемки проекта проходили в строжайших условиях, чтобы исключить случаи заражения. Конкурсанты выступали перед пустым залом, однако они все равно могли рассчитывать на поддержку зрителей. Именно они определяли, кто станет победителем.

По итогам голосования лучшей стала Олеся Казаченко – подопечная Басты. К слову, он же стал лучшим наставником в сезоне. За заветную статуэтку также боролись Софья Туманова из команды Валерия Меладзе и Артем Фокин, которого готовила Полина Гагарина. Участникам было запрещено поздравлять друг друга объятиями, однако и без этого чувствовалась теплая атмосфера.

Во время съемок произошло малоприятное. Софья Туманова сообщила, что у нее поднялась температура. Ей пришлось выступать в специально оборудованной дистанционной студии. На сцене она так и не появилась. Участница не расстроилась, она была рада, что выступает в финале "Голос.Дети".

Напомним, прошлый сезон проекта закончился скандалом. Тогда победу одержала дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. Зрители заподозрили неладное. В итоге Первому каналу пришлось выяснять, честно ли участница получила первое место. Оказалось, что нет. Зрительские голоса были сфальсифицированы. После этого организаторам шоу пришлось пойти на беспрецедентный шаг – объявить победителями всех финалистов сезона.