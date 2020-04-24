Обнищавшая Кафельникова продает голые фото

Девушка опубликовала в своем инстаграм-аккаунте серию эротических фото. При этом она попросила фолловеров оплатить их просмотр.
Однако далеко не всем пользователям соцсети пришлась по душе ее идея. "Больше ничего не надо?", – поинтересовалась одна из россиянок. Примечательно, что Алеся Кафельникова и до этого жаловалась, что ее модные показы приносят не много денег.
Напомним, после недели моды в Париже, где наследница теннисиста приняла участие в нескольких показах, она призналась, что ее гонораров хватит только на хороший компьютер. Теперь же, судя по всему, ее дела совсем плохи.
Напомним, ранее на своей странице в "Инстаграм" Алеся Кафельникова рассказала, что для нее важно сейчас. Она отметила, что хочет определить свое будущее на ближайшие 15 лет. "Что я могу и должна сделать, чтобы максимально близко к этому прийти. От чего отказаться, а чему научиться", – заявила 21-летняя модель.
Как писали "Дни.ру", в общении с поклонниками Алеся Кафельникова призналась, что начала задумываться о беременности. Кроме того, манекенщица планирует продолжить образование.
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