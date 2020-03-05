"Пообещал меня отдать": вскрылись подробности принудительного замужества Кафельниковой

Алеся Кафельникова выложила на своей странице в "Инстаграм" новый пост, в котором рассказала правду об отношениях с отцом. Выяснилось, что родственники даже не общаются.

Поводом для гневной публикации послужило недавнее интервью именитого теннисиста, в котором он заявил, что карьера дочери якобы его заслуга. Также мужчина уверил, что девушка еще не раз сойдет с верного пути и обязательно загуляет снова. Ему передали, что модель больше не пригласят на показы Chanel, так как недавно она пришла на кастинг в состоянии алкогольного опьянения. Евгений Кафельников со смехом воспринял слова одной из ведущих о правильной жизни своей дочери в настоящее время.

Манекенщица опровергла слова родителя в инстаграм-аккаунте. Девушка заявила, что не общается с отцом, и призналась, что неоднократно пробовала восстановить хорошие отношения, однако разочаровалась. "Я пыталась, но каждый раз это доводило меня до нервного срыва потому, что он играл на публику тип "оп, ты сделала все шоу" и я снова любимая дочь (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написала Алеся Кафельникова. Отец не поддерживал ее начинания и постоянно унижал за ошибки, уточнила модель. "Я никогда не ходила на кастинги или на шоу в нетрезвом состоянии, такого никогда не было и не будет", – уверила она подписчиков.

Также Алеся Кафельникова сделала шокирующее заявление. Оказывается, отец пытался сосватать девушку без ее согласия.

"Не собираюсь я делать то, что он хочет, а именно, не хочу выходить замуж за человека, которому он пообещал меня "отдать", – пожаловалась фолловерам модель.

Судя по всему, отношения в семье совсем разладились, ведь дочь даже не собирается появляться в доме своего родителя. "Не хочу слышать о том что я не его ребенок и надо сдать днк, что я ужасная дочь раз решила заниматься модельной карьерой как мама и просто путешествовать", – рассказала о детских травмах Алеся Кафельникова. Стоит отметить, что подписчики поддержали девушку и пожелали ей быть сильной.