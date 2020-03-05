"Во всех словах ее абсолютная ложь": отец высказался об Алесе Кафельниковой

Евгений Кафельников прокомментировал тяжелые отношения с дочкой Алесей. Он дал понять, что обижен на наследницу, и заявил, что ему следует поставить памятник за все, что пережил по вине Алеси.

Евгений Кафельников убежден, что проблемы с Алесей начались давно, когда она еще училась в Англии. "Меня не было на месте, я не мог этот процесс контролировать, что там происходило – я не знаю. Я не знаю деталей, я не знаю нюансов и на самом деле не особо хочу это вспоминать", – признался теннисист.

Спортсмен уверен, что на психике Алеси не должно было сказаться его расставание с супругой, мамой девушки, и тот скандальный судебный процесс, когда ему удалось забрать трехлетнюю наследницу себе. "Я просто принял волевое решение, что таким образом сделаю для дочери лучше. И я полностью до сих пор уверен, что я все сделал абсолютно правильно. У меня нет ни малейшего угрызения совести", – отрезал спортсмен.

Наоборот, Кафельников считает, что это мать, которой спустя несколько лет все же было позволено общаться с ребенком, могла негативно повлиять на Алесю. Тем не менее, сейчас у отца и дочери такие отношения, что он даже не знает, где она и что с ней, чем живет. "Это ее жизнь, и я не хочу в нее влазить", – заявил Кафельников.

Недавно Алеся дала интервью для Forbes. Отец весьма неожиданно отреагировал на это. "Меня все эти ее интервью с ума сводят. Все, кто находятся рядом со мной, и я сам, понимают, что там все – абсолютная ложь", – заявил он в интервью "Дождю". Спортсмен прокомментировал слова дочери о том, насколько ей важно получать одобрение и поддержку от близких, что она нацелена на успех: "До такой степени нацелена на успех, что родного отца с днем рождения не поздравляет. Но это ладно".

Он попытках дочери быть хорошей Евгений Кафельников жестко сказал: "Она пытается, но во всех словах ее абсолютная ложь. Ни одного слова правды нет". Он признался, что пытался сгладить ситуацию, но понял, что все его попытки тщетны. "Бесполезно, потому что "я уже взрослая, мне 21 год, мне 18, и не влазь в мою жизнь – я что хочу, то и делаю. Хочу пью, хочу курю, хочу…" - рассказал отец.

По его словам, модельная карьера Алеси не так успешна, как она хочет это выставить. "Насколько я знаю, у нее был большой шанс, но мне по большому секрету сказали, что на показы "Шанель" ее больше не возьмут, потому что она пришла на кастинг в нетрезвом состоянии", – сообщил спортсмен.

Он объяснил, что не раз разговаривал с дочерью, пытался донести до нее разные мысли, образумить, хвалил за успехи, приветствовал инициативу. "Говорил: "Тебе идут навстречу", – те же самые менеджеры, с которыми я знаком. Я просил дать ей шанс, мне говорили: "Хорошо, но у нас есть определенные условия, через которые она не должна переступать". Она постоянно переступает через эти условия", – сообщил теннисист.

"Я реально себе должен поставить памятник за то, что я испытал. Я не лукавлю, ничего. Я бы ни одному злейшему врагу не пожелаю того, что я пережил, когда я по два раза за ночь вызывал себе скорую", – признался Евгений Кафельников. Сейчас у него даже нет контактов дочери. Да и с бывшей супругой он не поддерживает отношений. "Я слушал ее сторону много раз. Всегда: я тебя люблю, обнимала, целовала. Я тоже: я тебя тоже люблю, пожалуйста, прислушайся к тому, что я тебя прошу. А потом заново черт в голову, и просто человека подменяют", – в заключение объяснил он.