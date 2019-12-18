Вот это поворот: Дмитрий Марьянов умер после удара в живот

Накануне, 17 декабря, в городском суде Лобни прошло заседание по делу о гибели Дмитрия Марьянова. Актер скончался 15 октября 2017 года. За девять дней до этого он был доставлен на реабилитацию в частную клинику в Подмосковье. Согласно экспертному заключению, артист умер от серьезной кровопотери, которая произошла из-за сквозного разрыва задней стенки левой общей подвздошной вены.
Одну из экспертиз делали в Москве, другую – в Санкт-Петербурге, и, согласно результатам второй, причиной разрыва стал удар в область живота. "По версии повторной судебно-медицинской экспертизы, механизмом образования разрыва сосудов явился удар в указанной анатомической области. Это могло произойти как в результате непосредственно травмирующего воздействия поверхностью тупого твердого предмета, так и при падении на какую-либо поверхность тупого твердого предмета", – приводит отрывок из материалов уголовного дела сайт "Комсомольская правда".
А вот московские эксперты утверждают, что у Марьянова забился кава-фильтр (эта конструкция устанавливается в вену и не дает тромбам подниматься к сердцу). У артиста поднялось давление, как следствие – разрыв изношенной вены. Фактически это говорит о том, что в смерти пациента никто не виноват.
Адвокаты Оксаны Богдановой, в реабилитационном центре "Феникс" которой лечился Дмитрий Марьянов и которой грозит шесть лет тюрьмы за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека, намерены ходатайствовать о третьей судмедэкспертизе. Они указали, что в итогах двух исследований есть существенные противоречия.
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