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Названы виновники мучительной смерти Марьянова

Дмитрий Марьянов. Фото: www.globallookpress.com
В Лобненском городском суде 26 ноября состоялось заседание по поводу трагической и загадочной гибели актера. Оксана Богданова, директор реабилитационного центра "Феникс", где Дмитрий Марьянов лечился незадолго до своей смерти, отказалась признать себя виновной.
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Богданова считает, что артист умер естественной смертью из-за хронических болезней, о которых медцентру не было известно. Кроме того, она обвинила врачей и ряд других лиц в мучительной смерти Дмитрия Марьянова.

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 Дмитрий Юрьевич Марьянов

Дмитрий Юрьевич Марьянов актер

"Она также утверждает, что смерть актера наступила по вине скорой помощи, больницы, волонтеров центра, самих реабилитантов, но только не по ее вине", – приводит слова адвоката родственников погибшего Виктории Крыловой ТАСС. Юрист подчеркнула, что директор "Феникса", несмотря на свои заявления, единолично принимала все решения в клинике. Это касалось даже вопроса приобретения продуктов.

Напомним, в октябре Виктория Крылова сообщила, что сторона защиты будет ходатайствовать о возбуждении в отношении Богдановой дела еще по двум статьям: "Незаконное лишение свободы" и "Незаконная медицинская деятельность в реабилитационном центре". Следствие установило, что Дмитрий Марьянов скончался от сквозного разрыва "задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери" в результате неполучения своевременного направления в больницу.

Также выяснилось, что по указаниям директора реабилитационного центра "Феникс" Дмитрию Марьянову вводили внутримышечные препараты неизвестных производителей с неустановленными сроками годности. Расследование уголовного дела в отношении Оксаны Богдановой завершено. Ее обвинили в оказании некачественных услуг и нарушении требований безопасности, что повлекло за собой смерть человека.

Как писали "Дни.ру", Дмитрий Марьянов умер в октябре 2017 года. Артисту было 47 лет.

Автор: 26 ноября 2019, 18:04
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как жил Дмитрий Марьянов

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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И никакой ответственности за то,что по просьбе родственников (для самых разных целей) держала людей в неволе, подвергала наказаниям и пыткам(ледяной водой). Если кто-то пытался убежать, переправляла в другую «тюрьму» с более жёсткими условиями.
А ведь, даже в психиатрическую клинику не могут поместить без согласия пациента или без решения суда. А в таких вот центрах возможно все. И не будь Дмитрий таким известным человеком, о его смерти никто бы не узнал и о нем самом не вспомнили бы.
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