Названы виновники мучительной смерти Марьянова

Богданова считает, что артист умер естественной смертью из-за хронических болезней, о которых медцентру не было известно. Кроме того, она обвинила врачей и ряд других лиц в мучительной смерти Дмитрия Марьянова.
"Она также утверждает, что смерть актера наступила по вине скорой помощи, больницы, волонтеров центра, самих реабилитантов, но только не по ее вине", – приводит слова адвоката родственников погибшего Виктории Крыловой ТАСС. Юрист подчеркнула, что директор "Феникса", несмотря на свои заявления, единолично принимала все решения в клинике. Это касалось даже вопроса приобретения продуктов.
Напомним, в октябре Виктория Крылова сообщила, что сторона защиты будет ходатайствовать о возбуждении в отношении Богдановой дела еще по двум статьям: "Незаконное лишение свободы" и "Незаконная медицинская деятельность в реабилитационном центре". Следствие установило, что Дмитрий Марьянов скончался от сквозного разрыва "задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери" в результате неполучения своевременного направления в больницу.
Также выяснилось, что по указаниям директора реабилитационного центра "Феникс" Дмитрию Марьянову вводили внутримышечные препараты неизвестных производителей с неустановленными сроками годности. Расследование уголовного дела в отношении Оксаны Богдановой завершено. Ее обвинили в оказании некачественных услуг и нарушении требований безопасности, что повлекло за собой смерть человека.
Как писали "Дни.ру", Дмитрий Марьянов умер в октябре 2017 года. Артисту было 47 лет.
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