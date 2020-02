На "Оскаре" выступит Анна Бутурлина

В ночь с 9 на 10 февраля состоится долгожданная церемония награждения "Оскар". Одно из самых важных событий в мире кинематографа пройдет в Лос-Анджелесе.



На церемонии награждения "Оскар" выступит российская джазовая исполнительница Анна Бутурлина. Певица является официальным русским голосом Эльзы из анимационного фильма "Холодное сердце 2".

Артистка представит песню Into the Unknown – "Вновь за горизонт" вместе с Идиной Мензель и певицей Aurora. На премии "Оскар" выступать будут и музыканты из других стран: Maria Lucia (Дания), Willemun Verkaik (Германия), Takako Matsu (Япония), Carmen Sarahi (Мексика), Lisa Stokke (Норвегия), Kasia Laska (Польша), Gisela(Испания), Gam Wichayanee (Таиланд), сообщает "Вокруг ТВ".

Песня Into the unknown номинирована на премию "Оскар" в категории "Лучшая песня". Она является официальным музыкальным сопровождением анимационного фильма "Холодное сердце 2". Конкурентами композиции стали I Cant Let You Throw Yourself Away из мультфильма "История игрушек 4", Im Gonna Love Me Again из картины "Рокетмен", Im Standing With You из драмы "Прорыв" и Stand Up из "Гарриет".