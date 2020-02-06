Разбирались с полицией: владелец ресторана запер на кухне ведущую "Ревизорро"

Ксения Милос не так давно начала работу в команде программы. Сейчас она осматривает те места, в которые не пустили Елену Летучую и обещает восстановить справедливость.
За правду девушка уже пострадала во время проверки кафе в Туле, где столкнулась с открытой агрессией в свою сторону. Подвыпивший владелец одного из кафе набросился с оскорблениями на ведущую "Ревизорро".
Мужчина пытался выставить съемочную группу за дверь и применил силу к Ксении. После словесной перепалки он выключил в помещении свет и закрыл девушку на кухне. В итоге для того, чтобы выбраться из заблокированного здания, Милос пришлось вызвать полицию: "Просрочка, антисанитария, хамство. Надеюсь, правоохранительные органы наведут здесь порядок".
Ксения с большой ответственностью подходит к новой роли. Она жалуется на халатность рестораторов и хочет изменить ситуацию. "Большинство сотрудников общепита относятся к своей работе исключительно как к месту зарабатывания денег", – цитирует Милос издание "7 дней". – "Для меня это миссия справедливости. Мне нравится быть ведущей. Я хочу крушить, вершить, сносить, добиваться".
Популярные темы форума
Три страны.
Что случилось с дочкой Успенской?
Эликсир молодости найден или проще жуем....
Секс
Чиновника из Чувашии сняли ,он поблагодарил житлей
Жизнь вечная в молодом теле.
Старше парня на семь лет
Жена должна подчиняться
Хочу бросить с детьми жену
Отказался встречаться с жирной