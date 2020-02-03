"Пир на весь мир": бывшая жена Александра Малинина объявила о свадьбе

Певица Ольга Зарубина рассказала, что у нее появился любимый мужчина – иностранец. Артистка призналась, что они ни разу не виделись, но он уже сделал ей предложение руки и сердца.

Ольга Зарубина, бывшая жена прославленного артиста Александра Малинина, в новом интервью объявила радостную новость. "У меня действительно появился жених из другой страны. Он в меня влюбился, как говорится, по уши", – рассказала певица. Они познакомились в социальных сетях. "Когда начали общаться, у него просто крышу снесло. Он почти мой ровесник, достаточно обеспеченный. Но главное – меня любит", – похвасталась Ольга Зарубина.

По словам артистки, ее избранник знает, что она певица, даже знаком с ее творчеством, потому что много лет проработал в России. Он и русский язык знает, но говорит с легким акцентом. "Каждый день осыпает меня комплиментами. Это очень трогательно, хотя и неожиданно. Я ни о какой любви не мечтала: для меня он как снег на голову среди лета", – призналась исполнительница.

Избранник намерен в ближайшее время приехать в Россию, чтобы наконец воочию увидеть Ольгу Зарубину. Пока влюбленные общаются только через интернет. Однако мужчина уже сделал ей предложение и планирует, что свадьба состоится летом. "Он мечтает о пышной свадьбе, с фатой и белым платьем. Такого торжества, кстати, в моей жизни еще не было. У меня всегда все было скромно. А новый мужчина хочет закатить пир на весь мир. У него только такие планы", – цитирует певицу "Собеседник".

Тем не менее, Ольга Зарубина призналась, что у нее есть сомнения. Она не знает, как реагировать на пылкие признания. Певица отметила, что разочарована в мужчинах. "Недавно поймала себя на мысли, что я никому не доверяю. Вообще, у нас, советских детей, было неправильное воспитание. Мы все росли на романтических фильмах со слезами, любовью. А так нельзя было делать. Нужно воспитывать в детях чувство партнерства. Идеальные семьи получаются только тогда, когда у мужчины и женщины есть общий интерес. А когда все построено на романтике, любви, цветочках и птичках – это такая хрень моржовая! Спустя время кто-то кого-то предает, остаются дети, которые страдают. Я очень надеюсь, что больше в моей жизни такого не случится", – выразила надежду певица.