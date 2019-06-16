Сделала аборт: Зарубина рассказала о нежеланном ребенке от Малинина

Заслуженная артистка Ольга Зарубина стала гостьей шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". Исполнительница рассказала о тяжелом периоде в своей жизни.

Когда Ольга Зарубина забеременела от своего первого супруга Александра Малинина, композитор настоял на аборте. Он заявил, что не готов к наследникам и напомнил, что у него уже есть один ребенок от другого брака. Окончательное решение приняла певица. Она решила избавиться от малыша на восьмой неделе беременности.

Спустя год она узнала, что ждет еще одного ребенка. В этот раз Ольга Зарубина решила дать жизнь будущему малышу. Она также надеялась, что ее муж изменит свое категоричное отношение к детям. Однако вместо этого Александр Малинин стал вести разгульный образ жизни. А когда маленькой Кире исполнилось 9 месяцев, он бросил семью.

Со вторым мужем Владимиром Евдокимовым Ольга Зарубина прожила с 1991 по 2008 год. Во время брака она забеременела в третий раз. Тогда артистке вновь пришлось сделать серьезный выбор: она во второй раз прервала беременность. В эфире певица объяснила свое решение тем, что в тот момент все ее силы уходили на воспитание маленькой дочери.

Владимир Евдокимов несколько лет боролся с раком желудка. В 2008 году его жизнь трагически оборвалась. Артистка на протяжении всей болезни находилась рядом с супругом. Она была истощена морально и физически. "Мне хотелось просто уехать и хоть какую-то ночь хорошо поспать", – поделилась певица в беседе с ведущей Лерой Кудрявцевой.