Зарубина затаила давнюю обиду на Пугачеву

Оказывается, бывшая жена Александра Малинина обиделась на знаменитую исполнительницу из-за песни "Айсберг". Дело в том, что композитор и автор хита Игорь Николаев в свое время изначально предложил исполнить эту композицию вовсе не Примадонне, а как раз Ольге Зарубиной.
Оскорбленная артистка в связи с этим даже записала в адрес Николаева видеоролик. По ее словам, когда она впервые повстречала композитора, это стало для нее любовью с первого взгляда. "Я в него сразу же влюбилась", – призналась Ольга Зарубина в ток-шоу Андрея Малахова.
"Айсберг" сначала предложили Пугачевой, но она заявила, что не знает, как эту песню петь и отказалась. Когда искали, кому ее предложить, вышли на меня. Я до сих пор помню, как записывалась в студии Аллы Борисовны. Все это делалось тайно", - рассказала певица. По утверждению Ольги Зарубиной, этот хит она исполнила всего раз на сцене Театра эстрады, а аккомпанировал ей Александр Малинин.
Через какое-то время песню записала Алла Пугачева. "Мне действительно было обидно. Алла Борисовна тогда могла ногой любую дверь открыть, поэтому если она захотела эту песню, Николаев никак этому бы не воспрепятствовал", – пожаловалась Ольга Зарубина.
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