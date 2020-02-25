Стало известно о дальнейшей судьбе дочери Алсу после скандала на шоу "Голос.Дети"

Кинжинов рекомендовал дочери певицы Алсу забыть скандал с подкупом голосов на шоу "Голос.Дети", как страшный сон. Он подчеркнул, что сама Микелла не виновата в скандале.
Кроме того, бронзовый призер 18-й "Битвы экстрасенсов" высказался о дальнейшей творческой судьбе звездной наследницы. По его мнению, произошедшее на шоу "Голос.Дети" в целом на карьере Микеллы Абрамовой не отразится.
Александр Кинжинов отметил, что у девочки все впереди, а некрасивый инцидент будет для нее точкой отсчета и трамплином для дальнейшего взлета, сообщает Teleprogramma.pro. Таролог уверен, что все в ее руках. Экстрасенс посоветовал дочери Алсу быть храброй и сильной.
Напомним, ранее певица Алсу стала гостьей шоу "Осторожно, Собчак", где призналась, что действительно покупала голоса для дочери. Вместе с тем, она подчеркнула, что делала это в рамках обозначенных правил шоу "Голос.Дети".
Как писали "Дни.ру", в июне 2019 года года Микелла Абрамова победила в шоу "Голос.Дети" по результатам СМС-голосования. Большинство россиян возмутились, решив, что дочь певицы Алсу не заслужила победу. Позже выяснилось, что за девочку голосовало огромное количество ботов. Результаты проекта были аннулированы.
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