"Как брат с сестрой": вид Малинина с женой всполошил народ

Супруги удивляют еще и тем, что про них практически никогда не говорят ничего плохого. Стоит Александру опубликовать снимок с избранницей, на них тут же обрушивается поток комплиментов, а чтобы найти негативный комментарий, нужно изрядно постараться. Так вышло и в этот раз.
Исполнитель выложил фотографию, на которой они с Эммой стоят на абсолютно новогоднем фоне: пушистые белые елки, украшенные золотыми гирляндами и большими красными шарами. "С каждым днем неумолимо приближается Новый год. Мы все в ожидании чуда!!!" – сделал Александр Малинин подпись под фото. Восхищенные поклонники оставили сотни одобрительных комментариев и отметили, что супруги очень похожи.
Оба члена семьи крайне элегантны. Он в легкой куртке и шикарном классическом костюме, она в короткой каракулевой шубе, демонстрирующей стройные ноги в стильных ботинках.
Напомним, Эмма Малинина несколько раз рассказывала, что убеждена: чтобы выстроить счастливые отношения, необходимо много работать над самим собой. Нужно выработать полезные привычки: заниматься спортом, проводить время на свежем воздухе, ложиться спать с чистым лицом и многие другие. Также супруга артиста считает, что каждая женщина должна уметь правильно выстраивать коммуникацию с мужчиной. По ее мнению, мужчин нельзя пилить, ревновать и лезть с расспросами, когда они не настроены общаться.
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