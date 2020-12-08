"Как брат с сестрой": вид Малинина с женой всполошил народ

Известно, что популярный исполнитель Александр Малинин был трижды женат. Однако все браки меркнут на фоне их отношений с Эммой. Уже около 30 лет пара живет душа в душу и считается одной из самых эталонных на российской эстраде. В этой семье столько счастья, что они всегда рады делиться им с поклонниками.



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