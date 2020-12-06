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Осужденного извращенца Вайнштейна в тюрьме тайно навещает молодая красотка

Осужденного извращенца Вайнштейна в тюрьме тайно навещает молодая красотка

Харви Вайнштейн. Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press/www.globallookpress.com
Не успели все забыть о проступках именитого лауреата премий "Оскара", как он вновь вернулся к прежним "забавам". Харви Вайнштейн был отправлен за решетку на 23 года, но это не помешало американской звезде закрутить очередной роман с молоденькой пассией.
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Зарубежные таблоиды сообщают, что тайной спутницей продюсера стала 27-летняя Александра Вино. Поговаривают, что девушка является самой частой посетительницей неугомонного кинодеятеля.

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Несмотря на то, что большинство американских новостных изданий подтверждают романтические отношения 68-летнего мужчины и сногсшибательной брюнетки, сама Александра настаивает, что между ними исключительно дружеская симпатия.

Напомним, что молодая актриса зарекомендовала себя как ярая поклонница и защитница Харви Вайнштейна. Вино похлеще именитых адвокатов отстаивала права опозорившегося кинокритика.

"Я знаю, что такое оскаровские вечеринки и что на них происходит. Красивые женщины целыми днями бросались на Харви и других влиятельных мужчин. Эти девушки в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке не наивны. Я полностью за права женщин и женское движение. Но разве мы не можем предоставить женщинам равные права, не убивая мужчин?", – публично заявила Александра.

Актриса добавила, что все спутницы Вайнштейна, причастные к его заточению, должны были нести ответственность за то, что с ним произошло. По словам Вино, ее друг, как и все мужчины, старается много заработать, чтобы заполучить самую горячую "цыпочку". А виртуозные обманщицы пользуются этим и манипулируют влиятельными представителями сильного пола.

Стоит отметить, что Харви раскаивался в суде и полностью признавал свою вину. Голливудская звезда признала ошибки, списав их на тяжелое время и кризис среднего возраста.

Автор: 6 декабря 2020, 02:11 Источник: Daily Mail ✓ Надежный источник
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