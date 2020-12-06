Осужденного извращенца Вайнштейна в тюрьме тайно навещает молодая красотка

Зарубежные таблоиды сообщают, что тайной спутницей продюсера стала 27-летняя Александра Вино. Поговаривают, что девушка является самой частой посетительницей неугомонного кинодеятеля.
Несмотря на то, что большинство американских новостных изданий подтверждают романтические отношения 68-летнего мужчины и сногсшибательной брюнетки, сама Александра настаивает, что между ними исключительно дружеская симпатия.
Напомним, что молодая актриса зарекомендовала себя как ярая поклонница и защитница Харви Вайнштейна. Вино похлеще именитых адвокатов отстаивала права опозорившегося кинокритика.
"Я знаю, что такое оскаровские вечеринки и что на них происходит. Красивые женщины целыми днями бросались на Харви и других влиятельных мужчин. Эти девушки в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке не наивны. Я полностью за права женщин и женское движение. Но разве мы не можем предоставить женщинам равные права, не убивая мужчин?", – публично заявила Александра.
Актриса добавила, что все спутницы Вайнштейна, причастные к его заточению, должны были нести ответственность за то, что с ним произошло. По словам Вино, ее друг, как и все мужчины, старается много заработать, чтобы заполучить самую горячую "цыпочку". А виртуозные обманщицы пользуются этим и манипулируют влиятельными представителями сильного пола.
Стоит отметить, что Харви раскаивался в суде и полностью признавал свою вину. Голливудская звезда признала ошибки, списав их на тяжелое время и кризис среднего возраста.
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