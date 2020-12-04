Знаменитости плюнули на прощание со звездой фильма "Весна на Заречной улице"

Попрощаться с Ниной Ивановой пришли всего несколько друзей и родственников. Поклонники творчества актрисы прислали роскошный букет. А вот российские звезды на церемонию не явились.
Актриса стала широко известной после роли педагога вечерней школы в "Весне на Заречной улице". Ее партнером по культовой для поколения 60-х годов ленте стал Николай Рыбников. После премьеры картины оба артиста мгновенно стали известными.
В 90-е годы Нина Иванова окончательно рассталась с кино. До пенсии звезда советского кинематографа проработала в больнице сестрой-хозяйкой. Женщина никогда не давала интервью и не участвовала в ток-шоу.
Напомним, Нина Иванова умерла 1 декабря в возрасте 86 лет. Точная причина смерти актрисы неизвестна. Сосед пришел навестить пожилую приятельницу и долго звонил в дверь, но никто не открыл. Тогда он дернул за ручку, и дверь оказалась не заперта. В квартире он обнаружил мертвую Нину Иванову.
Как писали "Дни.ру", у актрисы был диабет и ряд хронических заболеваний. Несмотря на успешную карьеру, в старости она осталась в забытье. К Нине Ивановой ходили лишь соседи и соцработники.
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