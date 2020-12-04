Алеся Кафельникова прилюдно оголила грудь

В личном блоге девушка часто делится кадрами со съемок, причем даже самыми откровенными. Накануне модель показала короткое видео, на котором запечатлен момент позирования для очередного глянцевого издания. На кадрах Алеся Кафельникова предстала в образе total black.
На девушке надеты брюки-клеш, туфли-лодочки, тренч и рубашка, расстегнутая до пояса. Лук завершает прическа в стиле "мокрые волосы" и легкий нюдовый макияж. Можно заметить, что Алеся Кафельникова позирует без белья – в какой-то момент во время движения грудь буквально выскакивает из одежды.
Поклонники остались довольны дерзким образом манекенщицы. "Можно смотреть бесконечно (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Бомбически", "Красота!", "Шикарная", "Офигеть, как эпично", "Очень красивые", – написали в комментариях.
Алеся Кафельникова уже давно не стесняется обнажаться перед камерой. Пожалуй, самой "горячей" была фотосессия девушки для июльского номера модного журнала. На снимке дочь прославленного теннисиста предстала полностью голой. Манекенщица лежит на подоконнике, свесив нижнюю часть туловища в окно. Интимные места она прикрыла ногой.
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