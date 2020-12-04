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Шоу-бизнес
Алеся Кафельникова прилюдно оголила грудь

Алеся Кафельникова прилюдно оголила грудь

Алеся Кафельникова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Алеся Кафельникова недавно вошла в список самых перспективных молодых людей России в возрасте до 30 лет по версии Forbes. Топ-модель активно участвует в крупных проектах, стараясь восстановить свою карьеру после громкого провала из-за пристрастия к запрещенным веществам.
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В личном блоге девушка часто делится кадрами со съемок, причем даже самыми откровенными. Накануне модель показала короткое видео, на котором запечатлен момент позирования для очередного глянцевого издания. На кадрах Алеся Кафельникова предстала в образе total black.

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 Алеся Евгеньевна Кафельникова

Алеся Евгеньевна Кафельникова Модель

На девушке надеты брюки-клеш, туфли-лодочки, тренч и рубашка, расстегнутая до пояса. Лук завершает прическа в стиле "мокрые волосы" и легкий нюдовый макияж. Можно заметить, что Алеся Кафельникова позирует без белья – в какой-то момент во время движения грудь буквально выскакивает из одежды.

Поклонники остались довольны дерзким образом манекенщицы. "Можно смотреть бесконечно (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Бомбически", "Красота!", "Шикарная", "Офигеть, как эпично", "Очень красивые", – написали в комментариях.

Алеся Кафельникова уже давно не стесняется обнажаться перед камерой. Пожалуй, самой "горячей" была фотосессия девушки для июльского номера модного журнала. На снимке дочь прославленного теннисиста предстала полностью голой. Манекенщица лежит на подоконнике, свесив нижнюю часть туловища в окно. Интимные места она прикрыла ногой.


Автор: 4 декабря 2020, 13:54 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как выглядела Алеся Кафельникова до жуткой интоксикации

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