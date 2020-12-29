Умер Пьер Карден

Кутюрье скончался утром 29 декабря в больнице. Причина его смерти не уточняется.
Пьер Карден начинал как театральный художник. Он был автором костюмов для фильма "Красавица и чудовище" Жана Кокто. В 1947 году поступил на работу в ателье Кристиана Диора, а через три года основал собственный дом моды.
Отметим, что Карден стал одним из первых модельеров, кто стал интересоваться стилем унисекс. В 1960 году он создал первую коллекцию одежды для мужчин – до этого мода считалась искусством для женщин.
В 1961 года кутюрье открыл магазин готовой одежды для мужчин, а через два года – для женщин. Также Карден работал над коллекциями для детей. Среди изобретений модельера – короткие сарафаны, цветные чулки, высокие сапоги.
Одной из его муз была балерина Майя Плисецкая. Карден специально для нее разрабатывал вечерние платья. Некоторое время кутюрье работал с британской группой The Beatles, в частности, создал для музыкантов узкие брюки на пуговицах.
Пьер Карден получил множество престижных наград, в их числе – орден Почетного легиона, орден Искусств и литературы. Он стал первым из мира моды, кто был избран в члены Французской академии изящных искусств.
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