Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье Шоу "Дом-2"

Топ новостей

"Он не помог ни одному человеку": Садальский раскрыл шокирующие данные о Баталове
Странное поведение Пугачевой и Галкина вызвало скандал
Международный скандал: Корчевников прилюдно набросился на Зеленского
Вдова и сын убитого Михаила Круга сменили фамилию
партнеры
Понедельник
28 декабря
Лента новостей
04:01
Поплавская показала редкое семейное фото
02:02
"Предпринимали попытки избавиться": как строилась карьера солиста "Иванушек"
00:03
Коронавирус: последние новости на сегодня, 28 декабря 2020 года
22:00
"Лариса дает жару": Долина в пикантном наряде явилась на праздник
20:21
Песков заявил об ошибке Зеленского: Резануло слух и сердце Путина
20:06
Гороскоп на сегодня, 28 декабря 2020 года
19:57
Хмурая Пугачева поразила видом в "доме престарелых"
18:00
"Как ни в чем не бывало": Цымбалюк-Романовская расплылась в улыбке
17:47
"Паша, что с тобой?": Бритый налысо Прилучный возмутил народ
17:42
Шура бежит из России под Новый год
17:20
Кейт Миддлтон прогуляла католическое Рождество
17:10
Песков сделал заявление о вакцинации Путина: Ждал завершения всех формальностей
16:48
Пир во время чумы: Бородина спустила три миллиона на день рождения дочери
16:30
Вся в слезах: Бортич вступила в переписку с мужем Тихановской
16:24
"Шикарный букет от анонима": Асмус одарена мужским вниманием
15:57
Звезда "Дома-2" стала чиновником после лечения от алкоголизма
15:52
"Давление скачет": вдова Табакова скрывает госпитализацию
15:39
Лукашенко лишил себя памятника – политолог Шрайбман
14:53
100 миллионов Валентины Легкоступовой могут кануть в небытие
14:28
Подольская и Пресняков решились на крупную покупку в пандемию: Я всегда мечтала об этом
14:13
"Хочу жить для себя": Лолита отказалась от родов
13:42
В России решили изменить зарплаты учителей – подробности
13:19
"Я сидячая": 73-летняя Тарасова пожаловалась на здоровье
12:52
"Кромешный ад": Сурганова о муках из-за онкологии
12:43
Дружба до гроба: Киркоров предложил Баскову занять место на кладбище
12:23
"Сообразили на троих": Стала известна связь Булановой, Лазаревой и Рогожина
11:44
Экономист Желиба: Лукашенко не стоит ждать ничего хорошего от Москвы из-за несоблюденной договоренности
11:16
Провалившаяся на льду Бузова не оправдала надежд фанатов
10:58
Брак "по залету"? Арзамасовой и Авербуху предрекли скорый развод
10:49
Петросян спутался с липовой Пугачевой вместо воссоединения со Степаненко
08:52
"Сколько бездельников": россияне разнесли участников "Дома-2"
06:29
Седокова показала прелести в обтягивающем топе
04:38
"Старо выглядит": Навка вызвала оторопь видом без макияжа
02:37
Жена Сноудена показала новорожденного сына
00:26
Коронавирус: последние новости на сегодня, 27 декабря 2020 года
22:03
"Вирус повлиял": Грачевский высказался о продаже "Ералаша"
20:52
В Госдуме раскритиковали Зеленского за слова о мобилизации в случае войны с Россией: Очков себе не добавил
20:14
Стало известно о скором отцовстве Моргенштерна
17:41
Успенская призналась в чувствах к женатому красавцу: В Новый год с надеждами
17:34
Советник Тихановской: В Москве ищут альтернативу Лукашенко
17:26
"Все очень плохо": у матери Саши Черно случился второй инсульт
17:18
Гороскоп на январь 2021 года для всех знаков зодиака от Василисы Володиной
16:35
"Это самое страшное": Пригожин пропустил юбилей матери
16:26
Зудина вышла на связь после известия об экстренной госпитализации
16:12
"Любовь слепа": певица Монеточка вышла замуж
15:31
Появились данные о пополнении в семье Арнтгольц
15:13
В Москве скончался легендарный разведчик Джордж Блейк
14:52
Кадони назвал Бородину стервой: Бескомпромиссная и эгоистичная
14:35
Ошибки не помешали Лукашенко завершить 2020 год победителем – аналитик Шпаковский
14:31
Звезда "Универа" заявила о романе с Кристиной Асмус
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Он выживал всех": Близкий мужчина Цымбалюк-Романовской выдал правду про Джигарханяна
"Как ни в чем не бывало": Цымбалюк-Романовская расплылась в улыбке
"Развеяло все сомнения": Лазарева застукали на отдыхе с Малиновским
Ошибки не помешали Лукашенко завершить 2020 год победителем – аналитик Шпаковский
"Я могла бы ей дать по морде": вдова Джигарханяна жестко прошлась по Цымбалюк-Романовской
Советник Тихановской: В Москве ищут альтернативу Лукашенко
Шоу-бизнес

"Предпринимали попытки избавиться": как строилась карьера солиста "Иванушек"

Андрей Григорьев-Апполонов. Фото: Anatoly Lomokhov, Анатолий Ломохов/Global Look Press/www.globallookpress.com
Олеся Сазыкина поделилась главными воспоминаниями, связанными с исполнителями хитов "Тополиный пух", "Тучи" и "Снегири". Оказалось, что только генеральный директор музыкальной банды мог похвастаться роскошной жизнью.
прочитано 409 раз

Будущая артистка познакомилась с "Иванушками" осенью 1996 года, когда она еще училась в школе. Однажды в Зеленограде Олеся Сазыкина стояла у служебного входа концертного зала и разговаривала с вышедшим покурить молодым человеком. Оказалось, это был концертный директор мужского трио Андрей Чеснов.

ПО ТЕМЕ

"Связали, кинули в подвал": "Иванушки" подверглись жестокому похищению

Чтобы попасть на концерты кумиров, ей пришлось сделать уборку в офисе продюсера "Иванушек" Игоря Матвиенко. Позже Чеснов и вовсе предложил школьнице периодически убираться в звездных покоях за билеты на выступления мальчишек.

Со временем Олеся Сазыкина стала правой рукой временного продюсера. Ее основной задачей было "сливать" Чеснову информацию обо всем, что происходило в коллективе: кто куда и с кем ходил, кто что говорил.

Несколько раз участники группы предпринимали попытки избавиться от настырной помощницы. Андрей Григорьев-Апполонов провоцировал девушку и настаивал на ее увольнении. Похоже, что рыжий из "Иванушек" и сам хотел приблизиться к Чеснову и закрепиться в коллективе на долгие годы.

По словам Олеси, жизнь участников группы была похожа на художественный фильм. Благодаря насыщенному опыту они смогли зарекомендовать себя и пробиться в люди.

"Парни поймали звездную болезнь и вели себя не совсем адекватно. Рыжий с Андреевым практически всегда напивались. После концертов отправлялись дальше развлекаться. Снимали официанток и гостиничных администраторш", – призналась помощница.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Автор: 28 декабря 2020, 02:02 Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

"Иванушки" станцевали на своем 20-летии

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

Лукашенко лишил себя памятника – политолог Шрайбман
Экономист Желиба: Лукашенко не стоит ждать ничего хорошего от Москвы из-за несоблюденной договоренности
Советник Тихановской: В Москве ищут альтернативу Лукашенко
Ошибки не помешали Лукашенко завершить 2020 год победителем – аналитик Шпаковский

Шоу-бизнес

"Как ни в чем не бывало": Цымбалюк-Романовская расплылась в улыбке
"Паша, что с тобой?": Бритый налысо Прилучный возмутил народ
Шура бежит из России под Новый год
Кейт Миддлтон прогуляла католическое Рождество

Проишествия

Вскрылись подробности жуткого убийства хореографа в Москве
Раскрыты жуткие причины гибели светской львицы после психбольницы
Жених с шоу "Давай поженимся!" оказался педофилом
Полицейский прострелил ногу 13-летней девочке: Сильно кричала

Lifestyle

Би-2 порадовали поклонников новым кинематографическим клипом "Бог проклятых"
Лучшие роли Армена Джигарханяна
"Я сомневаюсь в этом": фильм Кончаловского поборется за "Оскар"
Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
Шоу-бизнес

"Старо выглядит": Навка вызвала оторопь видом без макияжа

Звезда показала честное фото
Шоу-бизнес

"Давление скачет": вдова Табакова скрывает госпитализацию

Актриса справлялась с тяжелым состоянием самостоятельно
Шоу-бизнес

100 миллионов Валентины Легкоступовой могут кануть в небытие

Родственники никак не "распилят" наследство
Шоу-бизнес

Петросян спутался с липовой Пугачевой вместо воссоединения со Степаненко

Прежнему союзу не бывать

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 28 декабря 2020 года
Гороскоп на январь 2021 года для всех знаков зодиака от Василисы Володиной
Гороскоп на неделю с 28 декабря по 3 января
Гороскоп для Козерогов на 2021 год

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Плющенко в шоке от высоких оценок подопечным Тутберидзе: Происходит абсурд!
"Я лежал в реанимации": Плющенко рассказал о тяжелой болезни
По стопам Липницкой? Еще одна молодая фигуристка стала мамой
Ужасные боли: Татьяна Тарасова передвигается на инвалидном кресле

Регионы

Выжившая после кровавой бойни шокировала подробностями: сказал "Давайте поиграем" и начал стрельбу
Выстрелил и добил топором: жестокое убийство женщины в торговом центре попало на видео
Зарубил топором: жуткие подробности расправы солдата над сослуживцами под Воронежем
Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+