"Предпринимали попытки избавиться": как строилась карьера солиста "Иванушек"

Будущая артистка познакомилась с "Иванушками" осенью 1996 года, когда она еще училась в школе. Однажды в Зеленограде Олеся Сазыкина стояла у служебного входа концертного зала и разговаривала с вышедшим покурить молодым человеком. Оказалось, это был концертный директор мужского трио Андрей Чеснов.
Чтобы попасть на концерты кумиров, ей пришлось сделать уборку в офисе продюсера "Иванушек" Игоря Матвиенко. Позже Чеснов и вовсе предложил школьнице периодически убираться в звездных покоях за билеты на выступления мальчишек.
Со временем Олеся Сазыкина стала правой рукой временного продюсера. Ее основной задачей было "сливать" Чеснову информацию обо всем, что происходило в коллективе: кто куда и с кем ходил, кто что говорил.
Несколько раз участники группы предпринимали попытки избавиться от настырной помощницы. Андрей Григорьев-Апполонов провоцировал девушку и настаивал на ее увольнении. Похоже, что рыжий из "Иванушек" и сам хотел приблизиться к Чеснову и закрепиться в коллективе на долгие годы.
По словам Олеси, жизнь участников группы была похожа на художественный фильм. Благодаря насыщенному опыту они смогли зарекомендовать себя и пробиться в люди.
"Парни поймали звездную болезнь и вели себя не совсем адекватно. Рыжий с Андреевым практически всегда напивались. После концертов отправлялись дальше развлекаться. Снимали официанток и гостиничных администраторш", – призналась помощница.
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