"Предпринимали попытки избавиться": как строилась карьера солиста "Иванушек"

Олеся Сазыкина поделилась главными воспоминаниями, связанными с исполнителями хитов "Тополиный пух", "Тучи" и "Снегири". Оказалось, что только генеральный директор музыкальной банды мог похвастаться роскошной жизнью.

Будущая артистка познакомилась с "Иванушками" осенью 1996 года, когда она еще училась в школе. Однажды в Зеленограде Олеся Сазыкина стояла у служебного входа концертного зала и разговаривала с вышедшим покурить молодым человеком. Оказалось, это был концертный директор мужского трио Андрей Чеснов.

Чтобы попасть на концерты кумиров, ей пришлось сделать уборку в офисе продюсера "Иванушек" Игоря Матвиенко. Позже Чеснов и вовсе предложил школьнице периодически убираться в звездных покоях за билеты на выступления мальчишек.

Со временем Олеся Сазыкина стала правой рукой временного продюсера. Ее основной задачей было "сливать" Чеснову информацию обо всем, что происходило в коллективе: кто куда и с кем ходил, кто что говорил.

Несколько раз участники группы предпринимали попытки избавиться от настырной помощницы. Андрей Григорьев-Апполонов провоцировал девушку и настаивал на ее увольнении. Похоже, что рыжий из "Иванушек" и сам хотел приблизиться к Чеснову и закрепиться в коллективе на долгие годы.

По словам Олеси, жизнь участников группы была похожа на художественный фильм. Благодаря насыщенному опыту они смогли зарекомендовать себя и пробиться в люди.

"Парни поймали звездную болезнь и вели себя не совсем адекватно. Рыжий с Андреевым практически всегда напивались. После концертов отправлялись дальше развлекаться. Снимали официанток и гостиничных администраторш", – призналась помощница.

