"Связали, кинули в подвал": "Иванушки" подверглись жестокому похищению

В рамках ютуб-шоу "Музыкалити" легендарные исполнители хита "Тополиный пух" рассказали о страшном событии. В 90-е годы Андрея Григорьева-Аполлонова и его покойного коллегу Игоря Сорина украли. Похитители хотели, чтобы "Иванушки" поработали бесплатно, и совершили для этого пугающие поступки.
В злополучный день музыканты прилетели в Ростов-на-Дону и сели в лимузин, который, как они думали, подготовили организаторы концерта в городе. Артисты ехали очень долго, а к часу ночи аферисты привезли их в Зверево – глубинку Ростовской области, где "Иванушки" не планировали оказаться.
Обманщики жестоко обошлись с помощниками парней, которые должны были встретить знаменитостей в аэропорту. "Они запаковали организаторов официальных нашего концерта, связали, кинули в какой-то подвал", – вспомнили артисты. Оказалось, что аферисты незаконно продали билеты на концерт "Иванушек" всему городку. Популярных парней заставили выступить на мероприятии.
Максим Галкин так удивился заявлению артистов, что предложил Андрею Григорьеву-Аполлонову вести собственный проект о веселых криминальных новостях. После страшного похищения "Иванушки" не приезжали на гастроли в Ростов-на-Дону около 10 лет.
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