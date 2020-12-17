Солистка "Дискотеки Аварии" впервые станет мамой

Солистка популярной группы "Дискотека Авария" Анна Хохлова готовится впервые стать матерью, передает РИА ФАН. О своей беременности она сообщила сама, разместив на своей странице в "Инстаграм" фотографию с заметно округлившимся животом.
Солистка популярной группы "Дискотека Авария" Анна Хохлова готовится впервые стать матерью, передает РИА ФАН. О своей беременности она сообщила сама, разместив на своей странице в "Инстаграм" фотографию с заметно округлившимся животом.
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