Дочь запросила в СК особый контроль над расследованием смерти Легкоступовой

Валентины Легкоступовой не стало 14 августа. Обстоятельства смерти певицы до сих пор неясны. Дочь уверена, что к гибели артистки причастен ее последний супруг Юрий Фирсов, однако он все обвинения отрицает.

Как стало известно, Анэтта Бриль написала заявление в Следственный комитет. Она обратилась к главе ведомства Александру Бастрыкину с просьбой взять под личный контроль доследственную проверку в связи со смертью Валентины Легкоступовой, сообщает Пятый канал.

Из текста обращения стало известно, что Юрий Фирсов пытается оказать влияние на процесс и сделать все, чтобы уголовное дело не было возбуждено. Анэтта Бриль особо подчеркнула, что вдовец распространяет через прессу слухи, которые порочат честь и достоинство покойной.

Наследница певицы добавила, что последний муж матери пытается очернить и ее саму. Также в кампании против дочери артистки участвует пластический хирург Владимир Плахотин – он публично заявлял, что звезда умерла из-за того, что Анэтта Бриль пожалела денег на хорошую клинику.

Как отметила наследница Валентины Легкоступовой, Александр Бастрыкин уже неоднократно помогал в самых сложных и запутанных делах. "Надеюсь, и нашу ситуацию Вы не оставите без внимания", – подытожила Анэтта Бриль.

Дочь знаменитости уверена, что к гибели матери приложил руку Юрий Фирсов. Напомним, ранее адвокат семьи певицы Сергей Жорин рассказал, что гематомы на теле звезды могут указывать на то, что перед смертью она подверглась физическому насилию. Также вызывает подозрение и странное поведение супруга сразу после смерти Валентины Легкоступовой. Мужчина сбежал из наркологической клиники и попал в ДТП, сымитировав сердечный приступ.