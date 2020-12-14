"У нас была замечательная семья!": известная певица ворвалась в дом к бывшему

Ирина Шведова впервые за 27 лет увидела женщину, которая увела у нее мужа. Тогда певица переживала трудные времена. Ей пришлось перенести аборт, и в тот момент ей как никогда была нужна поддержка. Но судьба распорядилась иначе.
Сейчас Ирина Шведова участвует в шоу НТВ "Суперстар. Возвращение". Игорь Демарин увидел ее по телевизору, и его сердце дрогнуло. Он решил позвонить бывшей жене и предложил встретиться.
61-летняя Шведова приехала домой к Демарину, где и увидела разлучницу. Исполнительница хита "Америка-разлучница" рассказала, что Игорь предложил ей помощь, и они разговаривали исключительно о работе. Но конечно, не обошлось без воспоминаний.
"У нас была замечательная семья. Много было хорошего", – призналась Ирина Шведова в эфире шоу.
Ирина Шведова и Игорь Демарин сыграли свадьбу в 1985 году. Детей у них так и не родилось, ведь она решила сделать аборт. Теперь она раскаивается в содеянном, но былое не вернуть назад. Также певица жалеет, что ей не удалось сберечь семью... 61-летний Игорь Демарин тоже считает, что они сделали много ошибок.
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