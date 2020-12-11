"Отец забрал на тот свет моего сына": дочь Олега Ефремова заговорила об утрате

Сына театрального критика, родившегося в 1982 году, назвали в честь деда Олегом. Мальчик много времени проводил с Ефремовым-старшим, по словам Анастасии, у них была своя, особенная связь.
Как отметила дочь режиссера в эфире шоу "Судьба человека", для нее появление ребенка стало событием планетарного масштаба, и ее папа внука обожал. Олег Ефремов не пропускал ни одного дня рождения мальчика, всегда приезжал на Новый год. В 2000 году в мае он тоже должен был навестит внука в праздник, но не смог из-за болезни. 24 числа режиссера не стало.
"Папа умер во сне. Так забирают праведников. Год не знала, как мне жить", – поделилась Анастасия Ефремова в беседе с Борисом Корчевниковым. Однако как только женщина отошла от смерти родителя, ее ждал новый удар.
В 2002 году молодой человек попал под поезд и погиб. Дочь режиссера вспомнила, что за два дня до смерти сына ей во сне явился отец. Тогда Анастасия подумала, что папа пришел за ней, но ошиблась.
"До сих пор думаю, что Олега отец забрал – самого родного внука, с которым была связь", – рассказала дочь актера в эфире шоу "Судьба человека".
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