Самая сексуальная судья России разделась на камеру

Рефери с сексапильной внешностью стала все чаще интриговать фанатов пикантными кадрами. Екатерина Костюнина не стесняется обнажаться. Она подготовила для фанатов пикантный контент.

Футбольный арбитр из Красноярска привлекает все больше внимания мужчин с самыми разнообразными интересами, в том числе и тех, которые далеки от футбола. Дело в том, что им выступает девушка с привлекательными внешними данными, которая любит делиться в инстаграм-канале откровенными фото и видео. Екатерина Костюнина выставляет тело напоказ, получая множество комплиментов.

Недавно судья разместила в инстаграм-истории ролик, на котором она примеряет комплекты нижнего белья. Инстадива позировала на камеру, дергая и оттягивая от своего тела части интимных нарядов.

Ролик сильно возбудил не только россиян, но и иностранных пользователей Сети. Фотографии в инстаграм-аккаунте девушки тоже впечатляют народ: Екатерина Костюнина часто снимается в бикини и нижнем белье. Также она порадовала поклонников снимком без бюстгальтера. Сейчас микроблог прославленного арбитра начитывает 75,5 тысяч подписчиков. Благодаря горячим кадрам, аудитория Екатерины стремительно растет.

Фанаты девушки полагают, что рефери давно пора начать карьеру модели, так как считают выдающимися ее визуальные достоинства. Ранее Екатерина Костюнина получила образование в педагогическом университете Красноярска и состояла в футбольном клубе "Енисей".