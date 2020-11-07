Всплыли неожиданные детали исчезновения престарелой матери актера Числова

Об исчезновении родительницы актера сообщила его племянница – Светлана Андрианова. Престарелая женщина пропала в конце октября. Валентина Александровна села в такси и уехала непонятно куда. На звонки пенсионерка не отвечает.
Искать бабушку Светлане Андриановой помогает концертный директор Александра Числова Сергей Дворцов. Накануне родственница и друг артиста написали заявление в полицию. Теперь за поиски матери звезды возьмутся правоохранительные органы.
По словам Андриановой, незадолго до исчезновения ее бабушке звонили подозрительные люди. Неизвестные обещали пожилой женщине сделать операцию на суставах. Валентина Александровна может находиться в каком-нибудь медицинском учреждении.
Светлана добавила, что ее пожилая родственница наивна и доверчива. Ранее мать Числова жила в Северодвинске. За пенсионеркой присматривал отец Андриановой, которого не стало в сентябре.
Также племянница Александра Числова сообщила, что после смерти дяди ей начали поступать угрозы. Электронную почту Андриановой несколько раз взламывали.
Напомним, трехкомнатная квартира Александра Числова в Москве досталась Светлане Андриановой. Племянница купила ее у артиста на законных основаниях. Пожилая мама звезды кино подала на внучку в суд. Валентина Александровна считает, что имеет право на недвижимость как наследница.
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