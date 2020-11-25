Потерявшая ребенка звезда "Дома-2" готовится стать мамой

В личном блоге девушка поделилась радостной новостью: скоро они с возлюбленным станут родителями. Чтобы сообщить бойфренду о грядущем пополнении, блогер устроила вечеринку, на которой собрала родных и друзей. Она преподнесла парню коробочку, в которой лежал ультразвуковой снимок и положительный тест на беременность.
Арай Чобанян в первые секунды растерялся от удивления, а затем обнял Ирину Пинчук. "Ночь которая раз и навсегда поменяло мою жизнь! Это был лучший подарок в моей жизни ,можете поздравлять от всей души (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал молодой человек с личном блоге.
"Это такое счастье😭 поздравляю", "Братан, готовься 😂Первая беременность самая сложная 😂Поздравляю", "Впервые так рада за блоггера, поздравляю вас", "Блиииин круто! я так рада , плачу", – написали в комментариях.
Как оказалось, пара уже давно мечтала о малыше. Стоит отметить, что эта беременность для Ирины Пинчук не первая. Когда девушка была участницей шоу "Дом-2", она ждала ребенка от своего бойфренда. Однако парень постоянно изводил ее ревностью и доводил до истерик, в итоге у Иры случился выкидыш. Она с трудом переживала потерю, но в итоге все же смогла простить возлюбленного. Вскоре после этого пара рассталась.
Популярные темы форума
У мужа не стоит
C кого больше спрос - с мужчин или с женщин ?
Вы счастливы?
Заниматься любовью при ребенке
Собака
Нужно ли наказывать детей за враньё и хамство?
Противный привкус
Отношения на расстоянии
Почему девушки выбирают постарше?
Наказали дочь ремнём.