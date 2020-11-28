Спевшаяся со старым другом Кожевникова заговорила о ревности

На празднике приятели от души повеселились. Ребята дуэтом исполнили заглавную песню культовой многосерийной ленты нулевых. "Шняга шняжная, жизнь общажная", – выкрикивали артисты под аккомпанемент гитары.
Поклонники в комментариях отметили, что смотрели видео с теплым чувством ностальгии. Однако некоторые обратили внимание на то, как Мария Кожевникова и Виталий Гогунский спелись. Подписчики забеспокоились, а не ревнует ли супруг актрисы к столь тесной дружбе?
В личном блоге звезда "Универа" опубликовала снимок с мужем и рассказала, как он относится к ее взаимоотношениям с другими мужчинами. По словам артистки, возлюбленный абсолютно не ревнует, так как знает, что она – только его. Также супруг прекрасно ладит с Виталием Гогунским, парни часто собираются и без Марии Кожевниковой.
Мнения поклонников разделились. "Мужа надо ревновать к Виталию теперь (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Мужчина всегда должен ревновать свою жену не ревнует только свинья", "Где есть доверие, там нет места ревности", "Все вы так говорите!!!а потом..... к малахову на тв!", "Доверяй, но проверяй", – написали в комментариях.
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