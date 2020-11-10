Муж Акиньшиной вышел в свет в одиночестве после слухов о разводе

Недавно в Сети появились слухи о том, что актриса Оксана Акиньшина и продюсер Арчил Геловани разводятся.

У Оксаны Акиньшиной и Арчила Геловани трое детей. Первого сына она родила от прошлого союза с гендиректором "Планеты Информ" Дмитрием Литвиновым. Последние восемь лет актриса замужем за Арчилом Геловани. У них есть сын и дочь. Семья чаще всего проживала в Швейцарии. Там в первый класс отправился их первенец.

В 2018-м Акиньшина объявила о готовящемся разводе, однако потом все-таки осталась с мужем. Пару снова стали видеть в компании с мужем. Они даже отдыхали вместе несколько недель на Мальдивах. Причины произошедшего поклонники не знают до сих пор. Однако сейчас в их отношениях грянул новый кризис. В Сети в очередной раз заговорили о разладе в их семье.

На фоне слухов Арчил Геловани вышел в свет один. Он посетил в одиночестве закрытый показ фильма Алексея Учителя "Цой", который состоялся в кинотеатре "Иллюзион". Продюсер на премьере общался с Надей Оболенцевой, которая, кстати, разведена. Она год была замужем за Резо Гигинеишвили, пишет "Вокруг ТВ".

Прошлым летом Оксану Акиньшину стали подозревать в романе с коллегой Данилой Козловским. Они снимались вместе в его картине "Чернобыль". Позже их якобы видели на курорте в Турции. Официально эти слухи никто не комментировал.