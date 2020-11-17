Стало известно об ужасном состоянии вдовы после смерти Джигарханяна

Три дня назад случилось страшное. На 86-ом году жизни скончался любимый всеми Армен Джигарханян. Тяжелее всего, конечно, приходится друзьям и родственникам артиста. Его супруга пока не может прийти в себя и поверить в случившееся.

Смерть народного артиста СССР явилась тяжелейшей утратой для всех близких ему людей. Пасынок Джигарханяна Степан узнал о трагедии, когда ехал за рулем в Лас-Вегасе и сейчас делает все возможное, чтобы успеть вернуться к похоронам.

Степан рассказал, что жена Армена Джигарханяна находится в "страшном состоянии". Ей очень сложно, но, к счастью, она не одна. Рядом с ней родные люди, которые поддерживают ее и помогают во всем, следят, чтобы она была в порядке. Он также сообщил, что пока разбирается с документами и не знает, сможет ли приехать, так как все было закрыто два дня в США. Однако, пасынок, в любом случае, вернется, чтобы "почтить память отца".

Мужчина также сообщил, что за наследство биться не будет. Он не миллионер, но достаточно обеспеченный человек, чтобы прожить без этих инсинуаций.

Прощание с Арменом Джигарханяном пройдет на Ваганьковском кладбище. Народный артист будет похоронен рядом с погибшей дочерью.

Напомним, более 40 лет Армен Борисович был женат на Татьяне Власовой. В 2015 году артист развелся с ней ради Виталины Цымбалюк-Романовской. Брак был недолгим, и он вернулся к Татьяне Сергеевне. Последний год жизни он провел рядом с женщиной, которая любила его по-настоящему, и говорил, что он очень счастлив.





