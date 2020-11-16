Мог бы еще жить: Цымбалюк-Романовская заявила о причастности родных к смерти Джигарханяна

Киевская пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская, о которой в последнее время стали уже забывать, снова оказалась на первых полосах газет. Смерть ее бывшего мужа, артиста Армена Джигарханяна стала для нее звездным часом. Она снова раздает направо и налево интервью, обвиняя родных артиста чуть ли не в самых страшных грехах.
В преждевременной, по ее мнению, смерти 85-летнего актера пианистка винит его окружение. Виталина считает, что за артистом не ухаживали должным образом, поэтому он ушел из жизни раньше положенного. Цымбалюк уверена, что родственники Джигарханяна своим слепым стремлением отдалить его от нее спровоцировали его смерть. Виталина считает, что актеру необходимы были выходы в свет, не смотря на его здоровье.
"У Армена Борисовича забрали телефон, чтобы он, не дай бог, не позвонил мне. Его никуда не выпускали из-за боязни встретить меня", – заявила Виталина.
При этом идти на похороны Джигарханяна Цымбалюк-Романовская отказалась. Она заявила, что не хочет видеть своего бывшего мужа в гробу, а желает запомнить его живым, пишет ФАН.
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