Мог бы еще жить: Цымбалюк-Романовская заявила о причастности родных к смерти Джигарханяна

14 ноября не стало легендарного советского и российского актера Армена Джигарханяна. Звезда комедии "Здравствуйте, я ваша тетя!" прожил долгую жизнь, однако его экс-жена подозревает, что он мог бы еще пожить.



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