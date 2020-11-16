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Мог бы еще жить: Цымбалюк-Романовская заявила о причастности родных к смерти Джигарханяна

Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
14 ноября не стало легендарного советского и российского актера Армена Джигарханяна. Звезда комедии "Здравствуйте, я ваша тетя!" прожил долгую жизнь, однако его экс-жена подозревает, что он мог бы еще пожить.
прочитано 413 раз

Киевская пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская, о которой в последнее время стали уже забывать, снова оказалась на первых полосах газет. Смерть ее бывшего мужа, артиста Армена Джигарханяна стала для нее звездным часом. Она снова раздает направо и налево интервью, обвиняя родных артиста чуть ли не в самых страшных грехах.

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В преждевременной, по ее мнению, смерти 85-летнего актера пианистка винит его окружение. Виталина считает, что за артистом не ухаживали должным образом, поэтому он ушел из жизни раньше положенного. Цымбалюк уверена, что родственники Джигарханяна своим слепым стремлением отдалить его от нее спровоцировали его смерть. Виталина считает, что актеру необходимы были выходы в свет, не смотря на его здоровье.

"У Армена Борисовича забрали телефон, чтобы он, не дай бог, не позвонил мне. Его никуда не выпускали из-за боязни встретить меня", – заявила Виталина.

При этом идти на похороны Джигарханяна Цымбалюк-Романовская отказалась. Она заявила, что не хочет видеть своего бывшего мужа в гробу, а желает запомнить его живым, пишет ФАН.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Автор: 16 ноября 2020, 19:30
ФОТОРЕПОРТАЖ

Лучшие роли Армена Джигарханяна

комментарии

Ответить:

Гость
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Это чужая семья , куда лезешь. Тебе морду кирпичом надо начистить, да и то наврятли поймёшь. Ты из семьи воров и этим всё сказано. замолчи пока не пришибли.
Гость
Ответить
Тебя про...дь надо четвертовать. Твоё вонючее тело даже бездомные псы жрать не будут. Ты вся пропитана ядом. Сгинь пр...ка. воровка.
Гость
Ответить
Гость
Цимбалюк-человек без совести.
Цымбалюк - не человек.
Она пиявка. И мозгов, и совести у неё, как у пиявки.
Гость
Ответить
Цимбалюк-человек без совести.
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