"Зреть-видеть не хотел Степку-картежника": Цымбалюк-Романовская о бессовестном сыне Джигарханяна

"Очень хочется узнать, где были Степан Джигарханян и Татьяна Власов в последние двадцать лет, почему они не заботились об Армене Борисовиче, не ухаживали ему, не помогали деньгами? – задает риторические вопрос Виталина. – Поэтому сегодня, когда я читаю их байки, что-де они окружили Джигарханяна вниманием и доверили в руки лучших врачей, мне смешно. Такое чувство, что они прочли мои интервью и заучили куски оттуда".
"Открою вам тайну – Армен Борисович зреть-видеть не хотел пасынка, он даже не знал его номера телефона, – продолжает Виталина. – Степан проявился только в последний год, когда его отец был уже в неадекватном состоянии и мало что понимал. Тогда, конечно, легко было построить из себя заботливого сына и позировать с Джигарханяном".
"Степан обвиняет меня в пиаре, а сам только и напоминает о себе, беспрестанно упоминая мое имя, – возмущена пианистка. – Пусть лучше расскажет о творчестве отца, иначе все запомнят последние годы Армена Борисовича в окружении сомнительных, темных людей".
"Я бы вообще не связывалась со Степаном, потому что знаю прекрасно этого человека, и для меня он навсегда останется Степкой-картежником, – заключила Виталина. – Но раз сейчас он, когда его отец еще даже не похоронен, порочит меня, то просто вынуждена ответить".
Напомним, сейчас Степан, живущий в США, делает все возможное, чтобы прилететь на похороны отца. Для этого ему придется совершить от 3 до 6 пересадок, а время в пути займет два дня против обычных девяти часов. А Виталина, напротив, отказалась от посещения траурного мероприятия. Пианистка не хочет видеть своего бывшего мужа мертвым.
Популярные темы форума
Унизительное положение в исламе, поговорим
Как сказать маме что у меня уже было?
Запретный плод слаще
Мы тоже Владика порем. Отличник!
Ковид- божья кара. Как чума, холера
Азербайджан сбил наш вертолет
Как наказывали вас в детстве?
Женщина рак это беда
Месячные идут две недели
Насилие со стороны жены