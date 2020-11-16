"Зреть-видеть не хотел Степку-картежника": Цымбалюк-Романовская о бессовестном сыне Джигарханяна

У Степана Джигарханяна сейчас, видимо, нет дел важнее, чем клеймить бывшую жену своего теперь уже покойного отца – Виталину Цымбалюк-Романовскую. Он называет ее "женой на час", осуждает не "пляски на костях" и призывает не верить ее заявлениям. Но киевская пианистка проглатывать эти слова не намерена.

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