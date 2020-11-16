"Зреть-видеть не хотел Степку-картежника": Цымбалюк-Романовская о бессовестном сыне Джигарханяна

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Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya
У Степана Джигарханяна сейчас, видимо, нет дел важнее, чем клеймить бывшую жену своего теперь уже покойного отца – Виталину Цымбалюк-Романовскую. Он называет ее "женой на час", осуждает не "пляски на костях" и призывает не верить ее заявлениям. Но киевская пианистка проглатывать эти слова не намерена.
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"Очень хочется узнать, где были Степан Джигарханян и Татьяна Власов в последние двадцать лет, почему они не заботились об Армене Борисовиче, не ухаживали ему, не помогали деньгами? – задает риторические вопрос Виталина. – Поэтому сегодня, когда я читаю их байки, что-де они окружили Джигарханяна вниманием и доверили в руки лучших врачей, мне смешно. Такое чувство, что они прочли мои интервью и заучили куски оттуда".

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Виталина Цымбалюк-Романовская Украинская пианистка

 Армен Борисович Джигарханян

Армен Борисович Джигарханян актер, худрук театра

"Открою вам тайну – Армен Борисович зреть-видеть не хотел пасынка, он даже не знал его номера телефона, – продолжает Виталина. – Степан проявился только в последний год, когда его отец был уже в неадекватном состоянии и мало что понимал. Тогда, конечно, легко было построить из себя заботливого сына и позировать с Джигарханяном".

"Степан обвиняет меня в пиаре, а сам только и напоминает о себе, беспрестанно упоминая мое имя, – возмущена пианистка. – Пусть лучше расскажет о творчестве отца, иначе все запомнят последние годы Армена Борисовича в окружении сомнительных, темных людей".

"Я бы вообще не связывалась со Степаном, потому что знаю прекрасно этого человека, и для меня он навсегда останется Степкой-картежником, – заключила Виталина. – Но раз сейчас он, когда его отец еще даже не похоронен, порочит меня, то просто вынуждена ответить".

Напомним, сейчас Степан, живущий в США, делает все возможное, чтобы прилететь на похороны отца. Для этого ему придется совершить от 3 до 6 пересадок, а время в пути займет два дня против обычных девяти часов. А Виталина, напротив, отказалась от посещения траурного мероприятия. Пианистка не хочет видеть своего бывшего мужа мертвым.

Автор: 16 ноября 2020, 13:19
ФОТОРЕПОРТАЖ

Лучшие роли Армена Джигарханяна

комментарии

Ответить:

Гость
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Гость
Степка по передачам таскался с профессиАнальной Пустьговорильной сплетницей, бывшей бумажной женой на час артиста Казаченко. Стареющей безработной дурой, известной только склоками с бывшим и активно этими склоками по передачам торговавшей. В плане неприличия до нее даже Цымбалюк семь верст раком. Еще и притащил домой эту чумичку немытую с плохо обколотой мордой, а потом видео в Пусть говорят слил.
Это ничего, крамольного ничего в том нет. А вот Цымба какие фото слила из борделя, сразу все ходившие слухи о ней по Москве и подтвердились.
Гость
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Сколько пакостей мы слышали от Цы, правда, Губкин, в адрес Армена Борисовича? С каким удовольствием ты их цитировал,а, Феликс? А можешь ли ты теперь объяснить, от чего так возбудилась Цы? Ведь она же втаптывала его в грязь, своими сплетнями, постоянными комментариями в СМИ по поводу и без..Теперь что ей надо? Или это просто конвульсии маразматички, у которой нет ни мужа, ни семьи, ни детей, ни любовника,ни работы как пианистки? от этого и бесится? так поделом...
Гость
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Считаю непозволительным размещения фотографий Великого Армена с наглой, никчемной прошмандовкой Цымбой, которая сначала его обобрала до нитки и свела в могилу своими кознями! Как можно после всего этого еще размещать её наглую рожу вместе с Арменом! Тварь подзаборная!
Гость
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Гость
Степан очень обходительно назвал тебя "жена на час" , ну в меру своего хорошего воспитания. Ты " б... дь на полчаса " на вторые полчаса тебя не снимут, очень ты вонючая и раздолбанная , никакого удовольствия. Если так поинтелегентнее сказать - Мадам очень потасканная. Да и наклонности ...!!! Отведи Господи подальше.
Степка по передачам таскался с профессиАнальной Пустьговорильной сплетницей, бывшей бумажной женой на час артиста Казаченко. Стареющей безработной дурой, известной только склоками с бывшим и активно этими склоками по передачам торговавшей. В плане неприличия до нее даже Цымбалюк семь верст раком. Еще и притащил домой эту чумичку немытую с плохо обколотой мордой, а потом видео в Пусть говорят слил.
Гость
Ответить
Что за выражение, филолог Губкин- не хочет.. видеть.. мертвым?А каким хочет видеть? напрашивается логика твоей формулировки. А ты через себя пропусти эту фразу, типа - не хочу видеть свою маму мёртвой...ну как? Звучит? Или не очень? думай, кандидат наук, думай, как говорить и писать. Грамотей...
Гость
Ответить
Степан очень обходительно назвал тебя "жена на час" , ну в меру своего хорошего воспитания. Ты " б... дь на полчаса " на вторые полчаса тебя не снимут, очень ты вонючая и раздолбанная , никакого удовольствия. Если так поинтелегентнее сказать - Мадам очень потасканная. Да и наклонности ...!!! Отведи Господи подальше.
Гость
Ответить
Очень жаль для этого жалкого и случайного недоразумения, под названием Цымба, что она не поняла , с какой по масштабу творческой личностью свела ее жизнь. Да она и не вникала, не ценила и не берегла. Ей только нужны были дивиденды от всего этого. А он смотрел вдаль и вперед, а она- в его кошелёк..Теперь её почему-то корёжит от злобы и страшной ревности даже к тому горю, которое обрушилось на его близких. Ты, Цы, должна была беречь его, этого значимого для всех нас артиста, а не корысти ради быть с ним. А ты своей подлостью украла у него силы жить дальше. Нет тебе ни понимания, ни прощения.
Гость
Ответить
Да согласна АРМЕН Б был великим трудоголиком Плоды (многие) материальные украла у него мартышка-виталюшка, так случилось. Так вот пусть она ими (всем добром) подавится вместе со своими родителями. БОГ не тимошка видит немножко подойдет и ее черед А пока эта гниль пусть живет в позоре и людском призрении АМИНЬ.
Гость
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"....Именно тогда я по-настоящему понял, насколько он (Армен Борисович) большой трудоголик, отдающий себя полностью искусству. Он мог весь день сниматься в кино, а вечером отработать в театральной постановке..." Никас Сафронов.
Гость
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А спектакль "Беседы с Сократом" по драме Эдварда Радзинского в постановке театра Маяковского (режиссер А.Гончаров). Роль Сократа исполнял Джигарханян. И его игра здесь дает нам представление о той истинно актерской многоликости, которой так славился актер, <цензура> в этой роли он не похож ни на одного знакомого нам киноперсонажа.
Добавлю, и как свидетельствуют очевидцы,- на этот спектакль просто было невозможно попасть..
Он оставил в этом мире искусства очень много от себя, как от актёра. И мы благодарны ему за это. Искусство вечно, и создают его таланты..
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