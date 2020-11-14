Шифрин сделал заявление о горькой утрате

Юморист отреагировал на печальное известие о том, что умер Армен Джигарханян. Ефим Шифрин был лаконичен.

"Светлая память, Армен Борисович", – появилась запись на странице артиста в "Инстаграм". Видимо, новость стала для Шифрина огромным ударом, и от избытка горьких чувств он не смог найти слов, чтобы выразить всю полноту потери.

Помимо юмориста о смерти Армена Джигарханяна высказался целый ряд представителей российского шоу-бизнеса. Соцсети пестрят сообщениями и фотографиями любимца публики.

"Армен Джигарханян. Гений, ушел", – написал в своем микроблоге рэпер Потап. В свою очередь Александр Олешко заявил, что ему повезло иметь честь и счастье сниматься вместе с этим удивительным и неповторимым актером.

"Сегодня ушел из жизни великий актер, народный артист России – Армен Борисович Джигарханян", – добавил музыкант Прохор Шаляпин. Ранее о кончине народного артиста высказались актриса Елена Проклова, а также бывшая жена Джигарханяна – пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская.

Напомним, умер Армен Джигарханян утром 14 ноября. Ему было 85 лет. В последние годы жизни он почти не появлялся на публике. За актером приглядывала его вторая жена Татьяна Власова, которая приехала специально из США, чтобы быть рядом с бывшим мужем. Смерть актера подтвердили в театре, где он был руководителем на протяжении долгих лет.

