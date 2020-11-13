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Стремительно превращается в Гурченко: что случилось с Гришаевой

Стремительно превращается в Гурченко: что случилось с Гришаевой

Нонна Гришаева. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Людмила Гурченко умерла девять лет назад. Но, как говорится, король умер – да здравствует король! Теперь ее место упорно пытается занять Нонна Гришаева.
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В судьбах Людмилы Гурченко и Нонны Гришаевой много общего. Обе родились в тогда еще Украинской ССР, отцы обоих – Марк Гаврилович и Валентин Гаврилович – души не чаяли в дочурках и были уверены, что те непременно станут большими артистками.

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Так и вышло. Гурченко на эстраде, в театре и кино стала звездой величиной исключительной и непревзойденной. Гришаева теперь идет по ее пути, повторяя сделанное Людмилой Марковной. И даже сложными вспыльчивыми взрывными характерами актрисы похожи.

Все началось со спектакля "Пять вечеров" в Московском областном ТЮЗе, которым руководит Гришаева. Несколько лет назад в репертуаре здесь появился спектакль "Пять вечеров" по знаменитой пьесе Александра Володина. Она была известна советского зрителю по одноименному фильму 1978 года Никиты Михалкова с Людмилой Гурченко в главной роли. Теперь же Тамару Васильевну воплощает Нонна Гришаева.

А в театре имени Евг. Вахтангова осенью состоялась премьера комедии Михаила Цинтриняка "Соломенная шляпка". По мотивам одноименного водевиля Эжена Марена Лабиша и Марк-Мишеля 1851 года в 1974-м в Советском Союзе на экраны вышла картина Леонид Квинихидзе. Роль хозяйки шляпного магазина мадам Клары Бокардон в фильме играла Людмила Гурченко. Теперь же, как не трудно догадаться, она досталась Нонне Гришаевой.


Ровно два года в Театре на Малой Бронной состоялась премьера спектакля "Людмила Гурченко. Негасимый свет" – музыкальная фантазия Сергея Алдонина по мотивам автобиографических книг Гурченко "Мое взрослое детство", "Аплодисменты" и "Люся, стоп!" Нонна Гришаева играла там Людмилу Гурченко. А теперь и в вахтанговском по тем же книгам Людмилы Марковны есть спектакль "Люся. Признание в любви", поставленный мужем Нонны Гришаевой для нее самой.

Помимо театра, Гришаева успевает сниматься в телепроекте "Три аккорда" на Первом канале. Но и тут она превращается в Гурченко. Например, в выпуске от 18 октября пела куплеты шансоньетки из фильма "Корона Российской империи, или Снова неуловимые". В той картине 1971 года, как не трудно догадаться, шансонетку из ресторана Аграфену Заволжскую играла Людмила Гурченко,

А в 2015-м в проекте "Один в один!" на Первом канале Нонна Гришаева точь-в-точь повторяла "Случайный вальс" все той же Людмилы Гурченко.

"Тебе не страшно играть после нее?" – часто спрашивают Гришаеву. Не страшно, потому делает она это блистательно, и Гурченко точно была бы довольна подобной реинкарнацией.

Автор: 13 ноября 2020, 10:50
ФОТОРЕПОРТАЖ

Похудевшая Гришаева изменилась до неузнаваемости

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