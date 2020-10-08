Саша Савельева сделала себе губы в три раза больше

Выпускница "Фабрики звезд" показала, что было бы с ней, пойди она на радикальные перемены внешности в свое время. Артистка воспользовалась специальной маской-фильтром в соцсети и показала результат "пластики". Хорошо, что это было не настоящее ее лицо, потому что результат получился ужасающий.
На кадрах Саша предстала с огромными неестественными губами, толстенными черными бровями и филлерами в скулах. Так звезда посмеялась над жертвами модных тенденций и дала понять, что не стоит быть одинаковыми резиновыми куклами, а нужно оставаться собой. Тем более, что естественная красота артистки куда более привлекательнее.
Стоит отметить, что подобный фильтр в "Инстаграм" стал популярным среди звезд. Его недавно примерила на свое лицо певица Вера Брежнева, которая тоже осталась недовольна результатом.
У солистки группы "Фабрика" Саши Савельевой было не так много романов. Первой любовью был звукооператор, с которым они познакомились в студии. Отношения продлились недолго. Потом был короткий роман с Денисом Шашкиным из группы "Дискомафия".
В 2007 году Александра Савельева стала участницей проекта "Ледниковый период". Ее партнером стал фигурист Алексей Ягудин. Пара начала встречаться, но что-то пошло не так. Савельева сказала, что Ягудин ужасный эгоист. Вскоре они расстались.
В 2009-м в московском караоке-баре она познакомилась с актером Кириллом Сафоновым. По его словам, это была любовь с первого взгляда. После первого свидания он признался ей в любви, а в 2010-м Александра и Кирилл сыграли свадьбу.
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