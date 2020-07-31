Савельева рассказала о сложной беременности

Когда певица выходила замуж, не представляла себя в роли родителя. Также артистка мечтала построить карьеру, много работала и наслаждалась обществом супруга – думать о детях не хотелось, да и некогда было.
Однако в какой-то момент Саша Савельева поняла, что тянуть с рождением первенца не стоит, все-таки время уходит. В итоге пара пришла к выводу, что именно сейчас они готовы стать родителями, но... врачи спустили их с небес на землю. Оказалось, все не так просто, и супругам стоило сначала подлечиться.
Спустя несколько месяцев ожидания оправдались, и Саша Савельева забеременела. Первые подозрения у нее появились на гастролях – девушке вдруг стало плохо после еды. Однако она не предала этому значения, списав на стресс странную реакцию организма. На всякий случай певица все же записалась к своему гинекологу, который и сообщил радостную новость.
Как отметила звезда в эфире шоу "Судьба человека", беременность у нее была не из легких. В подробности артистка решила не вдаваться, лишь уточнила, что, слава богу, все живы и здоровы.
Сын Леон появился в семье Саши Савельевой и Кирилла Сафонова чуть больше года назад. Чтобы уделять наследнику много времени, молодой отец также ушел в декрет. Артист планировал уже весной вернуться к работе, но началась эпидемия коронавируса.
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