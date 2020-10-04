Алсу крепко приложили за подражание Фриске

Певица Алсу любит экспериментировать с необычными трендами каждого сезона. Сейчас набирает популярность одежда мужского кроя: грубые брючные костюмы и широкие белоснежные рубашки.
Вот и народная артистка решила не отставать от новых веяний моды и примерить популярные образы. Все бы ничего, но певица не только надела мужскую рубашку, но и стала похожа на всеми известную Жанну Фриске.
Для пущего эффекта Алсу сделала выразительный вечерний макияж и мокрую укладку. Дополнила образ звезды помада винного цвета.
Однако многочисленная аудитория певицы не разглядела на ней нижнего белья. Пользователи социальной сети смогли заметить не только пылкий темперамент Алсу, но и ее аппетитные формы, просвечивавшиеся через рубашку.
Стоит отметить, что откровенный внешний вид исполнительница приготовила для съемок музыкального клипа. По словам певицы, она не привыкла к подобным решениям стилиста.
Подписчики Алсу бурно отреагировали на фотографии, которые появились в личном блоге звезды. Публика сразу же разделилась на два лагеря.
Одни завалили певицу лестными комментариями и попросили показать несколько видео со съемок. Другие же не смогли смириться с мыслью, что Алсу отдаленно похожа на Жанну.
"Уже все ее скопировали. Ладно сестра Фриске что-то там пытается, но а вы-то куда?", – возмутились комментаторы.
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