Фото 19-летней дочери Литвиновой произвело фурор в Сети

Актриса Рената Литвинова показала в своем "Инстаграм" фото с 19-летней дочерью Ульяной. На фото обе предстали в роскошных платьях. Ульяна была полностью в красном, а на Ренате было наполовину черное одеяние. Также Ульяна облачилась в черные колготки, ее волосы были уложены с начесом, а на шее красовалась золотистая цепь, что придало ее образу стиль 80-х. Женщины сфотографировались на фоне маяка.
Снимок произвел фурор. Подписчики наперебой стали сыпать комментариями. Особенно они отметили талант Ренаты и красоту ее дочери.
"Каждое фото как отдельный спектакль"; "Хемингуэй при помощи всего шести слов мог написать самый короткий и трогательный рассказ. Вы, Рената, можете одним жестом рассказать роман..."; "Рената, вы превосходны! Ваш стиль, ваша внешность и ваше творчество", – написали фолловеры.
Стоит отметить, что дочь Ренаты Литвиновой очень рано стала самостоятельной. По словам актрисы, когда дочка была совсем маленькой, она испытывала потребность всегда быть рядом с наследницей. Литвинова в любой момент могла бросить все и помчаться к ребенку. Актриса подстраивала расписание под нужды крохи и даже отказывалась работать по выходным.
Популярные темы форума
встречаюсь с пенсионеркой
Я думаю ,что армянам надо уступить и уйти из Карабаха
Вы чего так распустились?
Эмин поддержал Азербайджан
Мужу 29 а он уже ничего не хочет
Турция хочет захватить Израиль!
Жена разрешила завести любовницу
Куда бежать от короновируса???
Самый сытый регион России ?
Донбасс в состав России войдёт???