Фото 19-летней дочери Литвиновой произвело фурор в Сети

Дочь Ренаты Литвиновой родилась от бизнесмена Леонида Добровского. Она окончила элитную французскую школу – École des Roches, является моделью и актрисой. Еще в восьмилетнем возрасте она сыграла первую роль в кино – Нюшу из комедии "Весельчаки". Теперь же подрастающая звезда блистает рядом с матерью.



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