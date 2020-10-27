Земфире срочно потребовалась помощь врачей

Певица Земфира сдала тест на коронавирус. Результат оказался положительным.

44-летняя звезда почувствовала себя плохо и самостоятельно обратилась к медикам. Диагноз оказался печальным: у исполнительницы обнаружили COVID-19. Сейчас певица Земфира находится дома на карантине.

О том, как она сейчас себя чувствует, неизвестно. От опасного недуга артистка лечится по рекомендациям врачей.

Отметим, что коронавирусом переболели многие российские знаменитости. Среди них Надежда Бабкина, Анита Цой, Михаил Мишустин, Татьяна Навка и другие. А вот сатирик Анатолий Трушкин и сын известного диктора Светланы Моргуновой с инфекцией справиться не смогли.

Напомним, последний масштабный тур певицы Земфиры назывался "Маленький человек". Он завершился двумя аншлаговыми концертами на столичном стадионе "Олимпийский" в 2016 году. В ноябре прошлого года певица Земфира представила две новые композиции на фестивале в Дубае – Abusе и Goodbye.

Как писали "Дни.ру", в середине января этого года певица Земфира побывала на вечеринке в честь дня рождения актрисы Ренаты Литвиновой. Посетители мероприятия обратили внимание, что исполнительница сильно изменилась внешне. По словам очевидцев, она выглядела очень измотанной.