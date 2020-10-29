"COVID свирепствует": напуганный сын Сафронова занялся онанизмом на глазах у милой девушки

Сын Никаса Сафронова занервничал из-за эпидемии коронавируса и ее возможных неприятных последствий. Не секрет, что вирус может приводить к бесплодию у мужчин. Недолго думая, Лука Затравкин бросился бежать в банк спермы.

Пианист скоро отметит свое 30-летие. К этой дате сын Никаса Сафронова решил порадовать себя и обеспечить продолжение рода на долгие годы вперед. К слову, подтолкнули его на такой шаг размышления ученых о коронавирусе и его последствиях. Говорят, что мужчины, переболев Covid-19, становятся бесплодными. Лука Затравкин нашел выход из положения и заморозил свою сперму в банке биоматериалов.

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В одном из московских репробанков его встретила милая девушка, которой он очень застеснялся. Но порно крупным планом на мониторе у ресепшна помогло ему расслабиться. 250-килограммовый Лука сдал сразу четыре порции биоматериала. Миловидная сотрудница похвалила качество продукта пианиста. Спермограмма показала, что половозрелый мужчина вполне может стать донором. На эту тему Лука Затравкин тоже задумался. Ведь в нынешние непростые времена, когда бушует эпидемия, каждая копейка на счету, пишет Sobesednik.ru.

"Поскольку ковид свирепствует, каждый из нас может заболеть. И мы не знаем, что нас ждет после этого" – сказал Затравкин.

Перед процедурой Лука долго готовился. Он не употреблял спиртное, вел здоровый образ жизни, не перенапрягался и не занимался сексом. Перед сдачей спермы он сдал необходимые анализы, также ему провели спермограмму. Лука отметил, что все манипуляции стоят денег, но не заоблачных – всего 15 тысяч рублей. Теперь его драгоценное семя будет храниться аж целых десять лет. Он заплатил за это вперед 35 тысяч рублей, потому что не знает точно, когда захочет воспользоваться своим материалом для продолжения рода.