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"COVID свирепствует": напуганный сын Сафронова занялся онанизмом на глазах у милой девушки

Лука Затравкин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Сын Никаса Сафронова занервничал из-за эпидемии коронавируса и ее возможных неприятных последствий. Не секрет, что вирус может приводить к бесплодию у мужчин. Недолго думая, Лука Затравкин бросился бежать в банк спермы.
прочитано 1201 раз

Пианист скоро отметит свое 30-летие. К этой дате сын Никаса Сафронова решил порадовать себя и обеспечить продолжение рода на долгие годы вперед. К слову, подтолкнули его на такой шаг размышления ученых о коронавирусе и его последствиях. Говорят, что мужчины, переболев Covid-19, становятся бесплодными. Лука Затравкин нашел выход из положения и заморозил свою сперму в банке биоматериалов.

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В одном из московских репробанков его встретила милая девушка, которой он очень застеснялся. Но порно крупным планом на мониторе у ресепшна помогло ему расслабиться. 250-килограммовый Лука сдал сразу четыре порции биоматериала. Миловидная сотрудница похвалила качество продукта пианиста. Спермограмма показала, что половозрелый мужчина вполне может стать донором. На эту тему Лука Затравкин тоже задумался. Ведь в нынешние непростые времена, когда бушует эпидемия, каждая копейка на счету, пишет Sobesednik.ru.

"Поскольку ковид свирепствует, каждый из нас может заболеть. И мы не знаем, что нас ждет после этого" – сказал Затравкин.

Перед процедурой Лука долго готовился. Он не употреблял спиртное, вел здоровый образ жизни, не перенапрягался и не занимался сексом. Перед сдачей спермы он сдал необходимые анализы, также ему провели спермограмму. Лука отметил, что все манипуляции стоят денег, но не заоблачных – всего 15 тысяч рублей. Теперь его драгоценное семя будет храниться аж целых десять лет. Он заплатил за это вперед 35 тысяч рублей, потому что не знает точно, когда захочет воспользоваться своим материалом для продолжения рода.

Автор: 29 октября 2020, 14:00 Источник: Собеседник.ru ✓ Надежный источник
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10 фатальных причин бесплодия

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
А что не рассказали как Лука писает? Стоя или сидя? Совсем уже долбанулись, дегенераты!
Гость
Ответить
Гость
это пипец!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!более отстойного сайта чем дни.ру вряд ли получится найти.
Пипец - это Лука Затравкин. Больной дегенерат, и есть в кого.
Гость
Ответить
это пипец!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!более отстойного сайта чем дни.ру вряд ли получится найти.
1

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