"Хороший урок жизни": Маликов угодил в компанию красоток с ребенком

Исполнитель хита "Звезда моя далекая" провел время в обществе сына Марка, жены Елены и дочери Стефании. Семейство отправилось на прогулку к озеру и сделало фотографии. Наследница Дмитрия Маликова разместила кадры с отдыха в своем инстаграм-канале. "Бесценное время", – указала она в описании к посту.
На одном из снимков счастливый Дмитрий Маликов расплывается в улыбке, держа на руках маленького сына. Вокруг него стоят красавица-супруга и очаровательная дочь. Компания родственников утеплилась, чтобы осенняя погода не помешала променаду. Жена Дмитрия надела кепку для защиты от ветра, а наследница намотала вокруг шеи теплый палантин.
Подписчики инстаграм-канала дочери Дмитрия Маликова оставили теплые комментарии в адрес счастливого семейства. "Хороший урок жизни! Из тебя, Стеша, получится прекрасная Мама!!!", "Люблю вашу семью, очень нравитесь", "Замечательные такие. Счастья вам.", – написали поклонники.
Напомним, что ранее пользователи Сети раскритиковали внешность супруги и наследницы Дмитрия. Россияне решили, что на снимках звездные леди лишены истинной красоты и выглядят неестественно. Дмитрий Маликов отсутствовал на фото, которое попало во внимание хейтеров.
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