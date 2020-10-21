Сын рассказал о жестком избиении Марьянова перед смертью

Прошло три года после смерти Дмитрия Марьянова. Близкие родственники актера не общались с журналистами до недавнего времени. На днях 24-летний сын артиста Даниил решился на откровения.



Дмитрий Марьянов скончался 15 октября 2017 года на 48 году жизни в реабилитационном центре "Феникс". Актер мучался от боли в ноге, умолял вызвать скорую помощь. Но на пути в лобненскую больницу, как писали СМИ, у артиста оторвался тромб. Дорога якобы была слишком долгой.

По факту смерти Марьянова было возбуждено уголовное дело, согласно статье 109 части 2 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей". За три года прошло 23 судебных заседания, включая раздел имущества актера.

На некоторых слушаниях также присутствовал сын Марьянова Даниил. Ознакомившись с материалами дела, молодой человек был шокирован: за несколько часов до смерти его отцу нанесли сильный удар. Парень уверен, что родителя избивали.

Также в беседе с журналистами Даниил отметил, что не может смириться со смертью отца. Напротив, ему стало еще тяжелее. Молодого человека очень беспокоит, что до сих пор никого не наказали.

Напомним, обвиняемой по делу гибели Марьянова проходит директор центра "Феникс" Оксана Богданова. По словам Даниила, она не проявляет сострадания к родственникам актера. "На судебных заседаниях Богданова улыбается, смеется", – заметил парень.

Когда отец был жив, Даниил хорошо общался с его женой Ксенией Бик. Но после трагедии он перестал поддерживать с ней связь. Ксения часто появлялась на телевидении, в подробностях рассказывала о жизни с Марьяновым и его смерти.

Напомним, мама Даниила – первая фактическая жена Марьянова, модель Ольга Аносова. Позже актер состоял в отношениях с фигуристкой Ириной Лобачевой. А в 2015 году Дмитрий зарегистрировал брак с психологом Ксений Бик.