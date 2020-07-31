"Супер" начал снимать новый сезон сериала "ИП Пирогова": Подкаминская благодарит сценаристов

Телеканал "Супер" запустил производство четвертого сезона сериала "ИП Пирогова". Киношники начали снимать в Москве, а завершить работу они планируют в Санкт-Петербурге.

По сюжету ленты главная героиня картины Вера Пирогова уезжает в Северную столицу. Девушка оставляет любимую кондитерскую на близких и отправляется открывать новую пекарню. Ее партнером в этом нелегком деле становится Денис Алексеевич. Бизнес отлично развивается, однако Вера скучает по дому. Мысленно она постоянно возвращается в Москву, к людям, которых там оставила.

Исполнительница главной роли в сериале "ИП Пирогова" Елена Подкаминская призналась, что любит работать в Петербурге. Артистка благодарна сценаристам за то, что ей и ее героине доведется немного пожить в городе на Неве.

Елена отметила, что за время съемок все члены творческого коллектива ситкома сроднились и были рады вновь увидеться. Артисты из "ИП Пирогова" очень любят своих героев и счастливы встретиться с ними.

В четвертом сезоне теленовеллы изменится жизнь персонажей Саши и Вали. Парочка активно готовится к свадьбе. Параллельно влюбленные привыкают к роли родителей маленького Эдгара.

По словам актрисы Ксении Тепловой, она с нетерпением ждет совместных сцен с экранным сыном. Артистка давно не держала на руках грудничка. Между тем ее муж по сериалу Дмитрий Лысенков очень волнуется из-за того, что на площадке будет младенец.

Напомним, что премьера новой части сериала "ИП Пирогова" состоится в следующем телесезоне. Режиссером новых эпизодов выступит Дарья Балинова.