Пенсионерка Ангелина Вовк и ее молодой ухажер пропали после известия о свадьбе

В интервью Ангелина Вовк подтвердила, что Михаил Куницын сделал ей предложение. Разница в 25 лет, по всей видимости, их совершенно не смущает, как и то, что Лина куда известнее своего ухажера.
Журналисты выяснили, что Михаилу 52 года, он никогда не был женат, живет в Москве с родителями и обожает виниловые пластинки. По словам знакомых, он утончен, одет с иголочки, говорит бархатистым голосом. Неудивительно, что Вовк заинтересовалась таким мужчиной.
Ангелина и Михаил знакомы более десяти лет. Их свело телевидение: он сидел за режиссерским пультом программы "Время" на Первом канале, она была ведущей. Сейчас они вместе ведут культурные мероприятия, выходят в свет и путешествуют. Например, летом побывали в Италии на музыкальном фестивале, а потом отправились в Крым.
Говорят, чтобы соответствовать молодому избраннику, 77-летняя Ангелина увлеклась спортом и косметологическими процедурами. И действительно, внешность телеведущей не соотносится с ее возрастом.
Репортеры сбились с ног, пытаясь выведать подробности свадьбы. Однако ни Вовк, ни Куницын не отвечают на звонки. Тогда журналисты связались с их коллегами. "Ну что тут обсуждать? Это шутка. Люди хотят так о себе заявить, но это только шутка ради пиара. Лина и Миша просто дружат, мы все в нашей телевизионной компании дружим. Но никакой свадьбы, что вы!" – цитирует диктора Анну Шатилову сайт "Комсомольская правда".
Телеведущая уточнила, что Вовк и Куницы объединяют только работа и любовь к музыке: "Нет-нет, Лина не собирается замуж, что вы. Ни в коем случае. Она занята – фестивали, встречи... Ну вот они придумали пустить такую шутку. Кто-то купился".
Между тем Бари Алибасов рад за Ангелину Вовк. "Флаг ей в руки! Нашла человека, с которым рядом тепло. Вот как мы с Лидой (его жена, актриса Лидия Федосеева-Шукшина. – Прим. ред.). Если пригласит на свадьбу, то станцую стриптиз в костюме Деда Мороза. Я считаю, что у Ангелины любовь. Дело житейское. Ангелина – девушка красивая, прекрасно выглядит. Я бы тоже на ней женился, но я уже занят", – заявил продюсер.
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