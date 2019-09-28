Победившим смертельный рак Рыбину и Сенчуковой указали на новую опасность

Виктор и Наталья вместе уже более 30 лет. Знаменитости воспитали сына, а также прошли через множество трудностей. Не так давно артисты победили одно на двоих онкологическое заболевание.
Теперь Рыбин и Сенчукова тщательно следят за своим здоровьем. Чтобы больше узнать о возрастных изменениях организма и возможных болезнях, супруги посетили студию теледоктора Елены Малышевой.
Речь шла, в том числе, и о болезнях сердца. Оказывается, неумеренное употребление соли повышает риск возникновения серьезных неполадок в работе этого органа. Причем женщины более чувствительны к хлориду натрия. Из-за любви к соленому у представительниц прекрасного пола может повышаться давление, из-за задержки жидкости уменьшается просвет сосудов.
Виктор Рыбин признался, что Наталья Сенчукова частенько рискует своим здоровьем. По словам лидера популярной группы "Дюна", его избранница любит обильно солить продукты.
"Я знаю, Наташа, когда ест редиску, насыпает прямо на стол соль и туда ее макает", - признался Виктор Рыбин.
Присутствующий в студии врач-кардиолог отметил, что безопасное суточное количество соли составляет всего пять граммов. "Ну вот, теперь воблу одному придется есть", – отметил супруг Натальи Сенчуковой.
Напомним, Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова побороли рак кожи. Страшный диагноз был поставлен обоим супругам. Ранее певица откровенно заявила, что они с мужем сами отчасти спровоцировали онкологию, загорая под палящим солнцем без какой-либо защиты.
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