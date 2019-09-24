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Маликов отдаст полуторагодовалого сына в детский сад

Дмитрий Маликов. Фото: www.globallookpress.com.
Младший сын музыканта, Марк, скоро пойдет в детский сад. Отпрыску Дмитрия Маликова нет еще и двух лет.
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По словам знаменитости, он и его супруга Елена обходятся без помощи нянь. Родители стараются не перекладывать обязанности на посторонних. Иногда к полуторагодовалому Марку приходят бабушка и дедушка. Они обожают внука, однако полноценно помогать в уходе за ребенком не могут – заняты на гастролях.

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 Дмитрий Юрьевич Маликов

Дмитрий Юрьевич Маликов Певец, композитор

"Одно дело с Марком поиграть, а другое — возиться", – сказал Дмитрий Маликов.

Певец отметил, что нанял помощницу по хозяйству. Домработница полностью взяла на себя бытовые хлопоты, и может присмотреть за ребенком, когда его родителям необходимо отлучиться.

Воспитывать Марка помогает старшая дочь Дмитрия и Елены, Стефания. Однако у 19-летней девушки не всегда хватает терпения.

"Бывает иногда слишком строга к Марку. Он ее кусает, а она на него ругается, как на равного. Где-то ей не хватает снисходительности", – поведал Дмитрий Маликов.

В ближайшем будущем младший наследник знаменитости пойдет в детский сад. "Нечего дома сидеть", – цитирует музыканта StarHit.

Дмитрий Маликов отметил, что вирусов, которые их сын может принести из детского учреждения, не боится. Артист считает, что его наследнику надо закаляться. Судя по всему, музыкант хоть сейчас готов сплавить отпрыска.

24 сентября 2019, 18:37
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