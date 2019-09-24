"Я неуравновешенный": Маликов о наркотиках и алкоголе

Многие были уверены, что Дмитрий Маликов не пьет и уж точно никогда не прикасался к сигаретам и наркотикам. Оказалось, что это не совсем так.
Певец рассказал, что время от времени позволяет себе сигару. "И пригубить могу, как любой человек. Стараюсь не перебирать – потом мне плохо, зачем?" – добавил он.
Артист подчеркнул, что относит себя к неуравновешенному типу людей. Возможно, именно поэтому он иногда дает слабину.
Исполнитель отметил, что строго следит за тем, чтобы его дочь Стеша не пристрастилась к алкоголю. "Раньше у нас был допинг-контроль – принюхивались, проверяли, когда ребенок приезжал с тусовки", – цитирует его StarHit. По словам Маликова, со временем они научились доверять дочери и перестали устраивать внезапные проверки.
"Стеша молодец. Не употребляет", – подчеркнул счастливый отец.
Маликов готов и к тому, что дочь приведет домой жениха. Правда, серьезных отношений у нее пока не было. "Главное, чтобы человек был достойный", – уверен популярный исполнитель.
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